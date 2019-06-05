Александр Башминов станет гостем прямого эфира «Вести FM — Пермь»

6 июня в прямом эфире «Вести ФМ - Пермь» (88,5 FM) – генеральный директор баскетбольного клуба «Парма», шестикратный чемпион России Александр Башминов. Итоги прошедшего сезона и планы на предстоящий, новый главный тренер, кто уйдёт из команды - кто останется, в каких турнирах «Парма» будет участвовать в предстоящем сезоне, сколько человек работает над созданием предматчевого шоу в «Молоте», а также как привлечь спонсоров в баскетбол, может ли спорт высших достижений стать окупаемым, в чём секрет популярности «лучшей игры с мячом» в Перми - вот лишь некоторые темы предстоящего разговора. Начало эфира в 13:05 на 88,5 FM.