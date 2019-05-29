Книжная площадь: Горьковка показала свои сокровища

12-й Медиа-информационный фестиваль "Книжная площадь-2019" состоялся в Пермской государственной краевой универсальной библиотеке им. А.М. Горького. Фестиваль приурочен ко Всероссийскому дню библиотек, направлен на развитие интереса к книге и культуре чтения и продвижение информационных ресурсов библиотеки. Проходит при поддержке Министерства культуры Пермского края. По словам первого заместителя директора библиотеки Марины Хабировой, "Книжная площадь" - значимое библиотечное событие Перми, оно охватывает не только аудиторию пермяков всех возрастов, но также объединяет участников и гостей из Пермского края. В празднике принимают участие школьники, студенты, молодые родители с детьми, старшее поколение.

Марина Хабирова, первый заместитель директора библиотеки им. А.М. Горького: "Традиционно это мероприятие представляет из себя два больших направления, в первую очередь это профессиональный Библиотечный блок. На мероприятии будут представлены практически все библиотеки Пермского края, в том числе состоится награждение лучших из них в рамках конкурса "Библиотекарь года". Конкурс проходил весной этого года и сейчас мы подводим итоги. Мы награждаем лучших из лучших и отмечаем заслуги наших специалистов. Кроме того, традиционно проводится ряд профессиональных мероприятий, которые обозначены тематикой, в настоящее время этот день обслуживания и комплектования библиотеки. Специалистам эти формы понятны, и они проходят у нас неоднократно. Второй блок - это мероприятие для наших читателей. Традиционно мы здесь отмечаем какую-либо тему, которая может заинтересовать наших читателей. В этом году на Книжной площади мы представляем клубную деятельность нашей библиотеки. На сегодняшний день библиотеки действует 20 клубов на различные тематики. В рамках данного мероприятия будет представлено порядка 15 клубов. Это те площадки, которые наиболее востребованы нашими читателями. У нас есть клубы, который занимается изучением и продвижением экологической культуры. Есть клубы, связанные с изучением языков. Очень интересный клуб, который называется "Пермский интеллигент". Я бы отметила ещё школу ораторского мастерства, поскольку руководитель этого клуба достаточно компетентный человек, который профессионально занимается ораторским искусством. На занятиях этого клуба проходит мастер-класс по грамотному общению и грамотно озвучиванию текстов".