Край потратит на «Старшее поколение» миллиард рублей

В Пермском крае в рамках федерального проекта "Старшее поколение" приобретут 40 автомобилей. На закупку выделено 34,7 млн руб. из средств федерального бюджета. По информации краевого Минсоцразвития, машины предназначены для организации работы социальных участковых. На них будут совершать выезды в сельские и труднодоступные территории мобильные бригады, состоящие из социальных и медицинских работников, чтобы на месте оказать возможную комплексную помощь старшему поколению. Также автомобили будут использоваться для перевозки нуждающихся граждан старше 65 лет в медорганизации, для прохождения диспансеризации. Напомним, о необходимости обеспечения достойного ухода для людей с ограниченными возможностями на недавнем совещании в Москве говорил Председатель правительства Дмитрий Медведев. Премьер-министр, в частности, отметил, что на решение этих и других проблем нацелен проект "Старшее поколение" в рамках нацпроекта "Демография".



В Прикамье на реализацию мероприятий регионального проекта "Старшее поколение" в ближайшие пять лет предполагается направить почти млрд рублей. Кроме того, поддержка старшего поколения оказывается по ряду направлений: проводятся курсы компьютерной грамотности, спортивно-массовые мероприятия, а также экскурсии по региону.