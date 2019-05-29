Мэрия Перми не будет запрещать поездки велосипедистов по набережной, но для них будут разработаны специальные правила безопасного движения. Эти предписания разместят на информационных баннерах на набережной. В конце апреля ГИБДД сообщила, что будет штрафовать велосипедистов на набережной, поскольку это пешеходная зона. Запрет на велодвижение поддержали многие жители Перми, например, организация многодетных родителей. Представители велосообщества с запретом не согласились. Мэрия Перми создала рабочую группу по развитию велоинфраструктуры, которая рассмотрела и варианты организации движения по набережной.