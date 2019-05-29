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Мэрия Перми не будет запрещать поездки велосипедистов по набережной
Мэрия Перми не будет запрещать поездки велосипедистов по набережной, но для них будут разработаны специальные правила безопасного движения. Эти предписания разместят на информационных баннерах на набережной. В конце апреля ГИБДД сообщила, что будет штрафовать велосипедистов на набережной, поскольку это пешеходная зона. Запрет на велодвижение поддержали многие жители Перми, например, организация многодетных родителей. Представители велосообщества с запретом не согласились. Мэрия Перми создала рабочую группу по развитию велоинфраструктуры, которая рассмотрела и варианты организации движения по набережной.
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