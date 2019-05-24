Участник Дягилевского фестиваля пианист Михаил Мордвинов станет гостем эфира на радио «Маяк Пермь»
Сегодня на радиостанции «Маяк» (96,2 FM) в 17:00 - встреча с участником Дягилевского фестиваля, известным пианистом Михаилом Мордвиновым.
Михаил Мордвинов с отличием закончил Российскую Академию музыки имени Гнесиных. С 2000 года он стал солистом Московской Государственной Академической Филармонии, а с 2004 начал преподавательскую работу по классу специального фортепиано в РАМ им. Гнесиных. С 2016 г. преподает в Высшей школе музыки им. Ганса Айслера (Берлин) и в Международной музыкальной Академии им. Антона Рубинштейна (Дюссельдорф-Берлин).
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