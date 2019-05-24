Теплосети Перми проверят на прочность
Энергетики Перми в рамках подготовки к отопительному сезону начали проверку на прочность теплосетей Свердловского, Индустриального и Орджоникидзевского районов. На время работ будет ограничено горячее водоснабжение порядка 100 жилых домов и ряда социальных учреждений. Управляющие компании и ТСЖ обязаны заранее информировать жильцов о проведении гидравлических испытаний, разместив на подъездах объявления о предстоящих отключениях ГВС. Уточнить перечень адресов, попадающих в зону "опрессовок" можно в специальном разделе на сайте "Пермской сетевой компании". По вопросам, касающимся гидравлических испытаний, жители могут обратиться в Центральную диспетчерскую службу ЖКХ Перми - 057.
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