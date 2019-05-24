Корабль поэтов отправится в литературный вояж

В Перми стартовал весенний этап литературного фестиваля "Компрос". Мероприятие проходит уже в 6-й раз.

Борис Эринбург, организатор литературного фестиваля "Компрос": "Фестиваль, как и всегда, начинается весной. Он начнётся с выступления Павла Селукова и Антона Бахарева. Это поэт и прозаик, которые проведут небольшую творческую рокировку. Прозаик будет читать стихи, а Антон будет читать прозу. Дальше в пятницу у нас будет вечер гастрономической литературы, в этот день будет подано 2 известных блюда от знаменитых литераторов: Марселя Пруста, Александра Пушкина. После этого у нас пройдёт поэтический слэм, а также дегустация блюд".

- В этом году гости фестиваля известный Российский писатель Леонид Юзефович.

Борис Эринбург, организатор литературного фестиваля "Компрос": "Да, он гость программы и, параллельно, гость фестиваля.

Он выступит в субботу и расскажет о поэтах 60-х годов. Я думаю, что всем интересно будет посмотреть. После этого, вместе с ним мы едем на корабль поэтов, где он будет в составе жюри оценивать молодых начинающих пермских авторов".

-Корабль поэтов у вас тоже предусматривает новый формат?

Борис Эринбург, организатор литературного фестиваля "Компрос": "Да, на корабле поэтов мы хотим сделать в этот раз две площадки. Если внизу будет выступать группа танцоров, то на верхней палубе будут мастер-классы театральные, акустические, а также выступления. После этого будет достаточно интересное мероприятие - поединок рэперов и поэтов. Он проходил в прошлом году и имел большой успех".

-Появляются ли у вас новые участники?

Борис Эринбург, организатор литературного фестиваля "Компрос": "Конечно. Игорь Паньков - это открытие прошлого года, но есть и другие молодые авторы. Они выступят на корабле, увидят публику. В воскресенье у нас будет физическое мероприятие, которое закончит марафон. Это поэтический марафон, который мы проводим во второй раз. Это как раз то мероприятие, где можно прийти прямо с улицы, прочитать стихотворение и записаться на марафон. Если вы пишете стихи и ваши стихи интересные, вы получаете оценку от публики и обмениваете ее на призы. Это самый Открытый формат. Он будет продемонстрирован на эспланаде на Большой книжной ярмарке. Начало марафона в 13:00".