Энтузиастов радиодела объединил «Парк 59»

Хорошо, когда у человека есть увлечение, а еще лучше, когда увлеченные люди объединяются в сообщество единомышленников. Особенно когда это сообщество приносит пользу. Речь идёт о клубе радио и автолюбителей "Парк 59". В эфире переговариваются водители легковых автомобилей, оснащенных мощными радиостанциями.

Виктор Сибиряк, координатор "Парк 59": "Изначально цель - это взаимопомощь на дорогах и общение. Людей стало собираться всё больше, после чего возникла идея создания радиоавтоклуба. Мы собираем вокруг себя людей, которые интересуются связью, которые хотят общаться и делать совместные выезды".

-Для понимания, гвоздем вашего объединения является станция, установленная на машину. Чем больше таких машин, тем больше ваша сеть? Расскажите об этой радиостанции.

Виктор Сибиряк, координатор "Парк 59": "Это радиостанция с гражданским диапазоном, ее частота 27 МГц. Это гражданский диапазон, отданный людям в свободное пользование. Для пользования этой радиостанции не нужно никаких сертификатов, единственное ограничение это мощность радиостанции в 4 ватта. Зона покрытия зависит от антенны. У нас есть специальный прибор, с помощью которого мы достигаем максимальной дальности на 40 км".

-В городских условиях, исходя из того, что здесь здания, вам хватает этой связи?

Виктор Сибиряк, координатор "Парк 59": "Конечно, радиус уменьшается, но стабильно 15 километров мы покрываем. У нас даже есть люди, которые работают дома. Они координируют действия. У нас были чрезвычайные происшествия и когда одноклубники выезжали, координатор стационара координировал действия поиска детей".

-Кроме общения, вы еще ведете общественную деятельность, которая выходит за рамки вашего увлечения.

Виктор Сибиряк, координатор "Парк 59": "Так и есть. Мы ещё сотрудничаем со спасательными отрядами, они нам дают информацию, а мы по мере возможности им помогаем".

В прошлом году в Перми прошел слет подобных клубов и к нам приехали гости из 16 городов России. И как сказал старожил клуба "Парк 59" Сергей Доронин, их увлечение позволяет сохранить интерес к радиоспорту и радиолюбительству, а также помогает связываться с энтузиастами этого дела по всему миру, которых, к сожалению, становится все меньше.

Сергей Доронин, участник клуба "Парк 59": "Радиоспорт потихонечку загибается, хотя до сих пор есть соревнования, такие как охота на лис. По сравнению с прошлыми годами, нас стало в 10 раз меньше. Большинство из присутствующих здесь получили радиолюбительские позывные с возможностью работать на других частотах по всему миру".



А что это даёт?

Сергей Доронин, участник клуба "Парк 59": "Во-первых, они сами паяют и создают конструкции. В том числе, это резерв нашей армии. Какие бы ситуации ни были, радисты были нужны и будут нужны. Сейчас нужно много всего знать, в том числе компьютерных программ и нового оборудования, поэтому в случае чего, армия получит высококлассных специалистов. В нашем клубе можно узнать десятки случаев, когда радиолюбители помогали и спасали своих. Застрял на дороге, кончился антифриз, бензин, пробило колесо и так далее".

Стать членом этого объединения энтузиастов радиодела может каждый автовладелец. Цена вопроса в рамках БУшной радиостанции порядка 15000 рублей, а настроить и научиться работать на этом оборудовании помогут в радиоклубе "Парк 59".