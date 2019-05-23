Яндекс.Метрика
Главная Новости Видео О нас в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод60 ЛЕТ ПЕРМСКОМУ ТЕЛЕВИДЕНИЮ

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Радио Пермского края

← Портал «Управляем вместе» реально работает

Энтузиастов радиодела объединил «Парк 59»

радиоклуб

Хорошо, когда у человека есть увлечение, а еще лучше, когда увлеченные люди объединяются в сообщество единомышленников. Особенно когда это сообщество приносит пользу. Речь идёт о клубе радио и автолюбителей "Парк 59". В эфире переговариваются водители легковых автомобилей, оснащенных мощными радиостанциями. 

Виктор Сибиряк, координатор "Парк 59": "Изначально цель - это взаимопомощь на дорогах и общение. Людей стало собираться всё больше, после чего возникла идея создания радиоавтоклуба. Мы собираем вокруг себя людей, которые интересуются связью, которые хотят общаться и делать совместные выезды".

-Для понимания, гвоздем вашего объединения является станция, установленная на машину. Чем больше таких машин, тем больше ваша сеть? Расскажите об этой радиостанции.
Виктор Сибиряк, координатор "Парк 59": "Это радиостанция с гражданским диапазоном, ее частота 27 МГц. Это гражданский диапазон, отданный людям в свободное пользование. Для пользования этой радиостанции не нужно никаких сертификатов, единственное ограничение это мощность радиостанции в 4 ватта. Зона покрытия зависит от антенны. У нас есть специальный прибор, с помощью которого мы достигаем максимальной дальности на 40 км".

-В городских условиях, исходя из того, что здесь здания, вам хватает этой связи?
Виктор Сибиряк, координатор "Парк 59": "Конечно, радиус уменьшается, но стабильно 15 километров мы покрываем. У нас даже есть люди, которые работают дома. Они координируют действия. У нас были чрезвычайные происшествия и когда одноклубники выезжали, координатор стационара координировал действия поиска детей".

-Кроме общения, вы еще ведете общественную деятельность, которая выходит за рамки вашего увлечения.
Виктор Сибиряк, координатор "Парк 59": "Так и есть. Мы ещё сотрудничаем со спасательными отрядами, они нам дают информацию, а мы по мере возможности им помогаем".
В прошлом году в Перми прошел слет подобных клубов и к нам приехали гости из 16 городов России. И как сказал старожил клуба "Парк 59" Сергей Доронин, их увлечение позволяет сохранить интерес к радиоспорту и радиолюбительству, а также помогает связываться с энтузиастами этого дела по всему миру, которых, к сожалению, становится все меньше.
Сергей Доронин, участник клуба "Парк 59": "Радиоспорт потихонечку загибается, хотя до сих пор есть соревнования, такие как охота на лис. По сравнению с прошлыми годами, нас стало в 10 раз меньше. Большинство из присутствующих здесь получили радиолюбительские позывные с возможностью работать на других частотах по всему миру".

А что это даёт?
Сергей Доронин, участник клуба "Парк 59": "Во-первых, они сами паяют и создают конструкции. В том числе, это резерв нашей армии. Какие бы ситуации ни были, радисты были нужны и будут нужны. Сейчас нужно много всего знать, в том числе компьютерных программ и нового оборудования, поэтому в случае чего, армия получит высококлассных специалистов. В нашем клубе можно узнать десятки случаев, когда радиолюбители помогали и спасали своих. Застрял на дороге, кончился антифриз, бензин, пробило колесо и так далее".

Стать членом этого объединения энтузиастов радиодела может каждый автовладелец. Цена вопроса в рамках БУшной радиостанции порядка 15000 рублей, а настроить и научиться работать на этом оборудовании помогут в радиоклубе "Парк 59".

Метки: в Перми, Общество, Радио

Опубликовано: 23.05.2019 в 16:40 в рубрике - Радио Пермского края

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Радио Пермского края:

Портал «Управляем вместе» реально работает

Генпродюсер Дягилевского фестиваля Марк де Мони станет гостем эфира на «Вести FM»

Качество дорожных работ - под пристальным контролем

В Перми прошли Молодежные Кирилло-Мефодиевские чтения

Изюминка Дягилевского фестиваля-2019 - «очень много Теодора Курентзиса»

Пианистка Полина Осетинская в эфире радио «Маяк Пермь»

В Перми начинается массовое проведение кадастровых работ

Бытовой экстрим: в Перми стартовал сезон кастрюль и тазиков

Россияне старше 40 лет получат дополнительный выходной для прохождения диспансеризации

Пушкин. Линия жизни


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← Портал «Управляем вместе» реально работает

Обратите внимание

в Перми

Энтузиастов радиодела объединил «Парк 59»

Хорошо, когда у человека есть увлечение, а еще лучше, когда увлеченные люди объединяются в сообщество единомышленников.
23.05.2019 в 16:40

Метки: в Перми, Общество, Радио

Пермь. Вести Спорт

Обзор главных спортивных событий региона.
23.05.2019 в 16:15

Метки: в Перми, Спорт, в Пермском крае

На улице Пихтовая сгорел внедорожник

У свидетелей нет сомнений в том, что воспламенился газовый баллон - машина была оснащена газобаллонным оборудованием.
23.05.2019 в 15:50

Метки: в Перми, Происшествия

Пермского робота научили танцевать

Машина отныне умеет улавливать ритм.
23.05.2019 в 15:20

Метки: в Перми, Наука и техника

К интерактивному телевидению подключилось 150 тысяч семей Прикамья

Телевизионный вечер скучным не будет уже никогда.
23.05.2019 в 14:57

Метки: в Перми, Общество

В России

Научные нивы студентов-аграриев

В Пермском аграрно-технологическом университете им. академика Д.Н. Прянишникова прошло награждение всероссийского конкурса.
23.05.2019 в 08:35

Метки: в Перми, В России, Образование

На «Сибур-Химпром» будут производить экологичный и прочный пластификатор

Инвестиции в проект составили почти 7 млрд рублей. Для России это очередной проект по импортозамещению в нефтехимической отрасли.
22.05.2019 в 09:46

Метки: в Пермском крае, В России, Экономика

Изюминка Дягилевского фестиваля-2019 - «очень много Теодора Курентзиса»

Открылся Дягилевский фестиваль - 2019. На ближайшие 11 дней город превратится в одну большую концертную площадку, настоящее место силы.
21.05.2019 в 17:23

Метки: в Перми, Культура, В России

В Перми задержан подросток из Курганской области, задушивший дедушку

Убийство юноша совершил 1 мая, после чего ударился в бега
21.05.2019 в 15:57

Метки: В России, в Перми, Преступления

Пермский край с рабочим визитом посетит Дмитрий Козак

Заместитель председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Козак проведет ряд совещаний в Перми и Березниках.
21.05.2019 в 13:03

Метки: В России, в Перми, Власть

Лента новостей RSS каналы

Энтузиастов радиодела объединил «Парк 59»Энтузиастов радиодела объединил «Парк 59»

Пермь. Вести СпортПермь. Вести Спорт

На улице Пихтовая сгорел внедорожникНа улице Пихтовая сгорел внедорожник

В Прикамье двух молодых людей будут судить за секс с несовершеннолетнимиВ Прикамье двух молодых людей будут судить за секс с несовершеннолетними

Пермского робота научили танцеватьПермского робота научили танцевать

К интерактивному телевидению подключилось 150 тысяч семей ПрикамьяК интерактивному телевидению подключилось 150 тысяч семей Прикамья

В Перми открывается Большая книжная ярмаркаВ Перми открывается Большая книжная ярмарка

Директор пермской гимназии №4 объяснила завышение баллов для девочекДиректор пермской гимназии №4 объяснила завышение баллов для девочек

Водитель такси устроил дрифт-заезд на Речном вокзалеВодитель такси устроил дрифт-заезд на Речном вокзале

В выходные в Перми перекроют движение по Комсомольскому проспектуВ выходные в Перми перекроют движение по Комсомольскому проспекту

В ГИБДД прокомментировали ДТП с 7 поврежденными автоВ ГИБДД прокомментировали ДТП с 7 поврежденными авто

Курс на укрупнение муниципальных образований будет продолженКурс на укрупнение муниципальных образований будет продолжен

Имя ей «АК59»: В крае создают молодежную хоккейную командуИмя ей «АК59»: В крае создают молодежную хоккейную команду

Будет ли продлена дачная амнистия?Будет ли продлена дачная амнистия?

В Центре безопасности дорожного движения хранят записи с 350 видеокамерВ Центре безопасности дорожного движения хранят записи с 350 видеокамер

В Прикамье будут развивать охотничьи хозяйстваВ Прикамье будут развивать охотничьи хозяйства

Последний звонок прозвенел для 15 тысяч старшеклассников ПермиПоследний звонок прозвенел для 15 тысяч старшеклассников Перми

24 и 25 мая жителей Перми приглашают на ярмарки24 и 25 мая жителей Перми приглашают на ярмарки

В повестке законодателей - около 40 вопросовВ повестке законодателей - около 40 вопросов

Работа на теплосетях ведется круглосуточноРабота на теплосетях ведется круглосуточно

Сквер Розалии Землячки отремонтировали по гарантииСквер Розалии Землячки отремонтировали по гарантии

Посетителей «Колизей-Синема» эвакуировали по плануПосетителей «Колизей-Синема» эвакуировали по плану

В Перми горели шпалыВ Перми горели шпалы

Научные нивы студентов-аграриевНаучные нивы студентов-аграриев

Доставка для интернет магазинов – цените время и комфорт ваших покупателейДоставка для интернет магазинов – цените время и комфорт ваших покупателей

Версия сайта для мобильных устройств

© ГТРК «Пермь» ("T7-INFORM.RU") 2003 - 2019.

Официальный сайт Филиала федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Пермь»

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).

16+ Для детей старше 16 лет.

Редактор сайта Рахматуллин Артем Фаритович.

Справочный телефон редакции сайта: +7 (342) 281-98-48.

Адрес электронной почты: permvesti@gmail.com.

Отдел рекламы: +7 (342) 271-60-43.

Адрес электронной почты: .

Разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Рейтинг@Mail.ru
На главную