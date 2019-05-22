Портал «Управляем вместе» реально работает

На Совете глав муниципальных образований Пермского края обсудили работу портала "Управляем вместе". По словам губернатора Максима Решетникова, популярность сайта постоянно увеличивается: с начала этого года его посетили 794 тысячи человек, что уже на 155 тысяч больше, чем за весь 2018-й.

Портал "Управляем вместе" - набор интерактивных инструментов, с помощью которых жители Пермского края могут принимать участие в реализации программы развития Пермского края. Количество проблем, решённых благодаря этому порталу, в этом году превысило 9000. Это в два раза больше, чем за последние два года вместе взятых.

Максим Решетников, губернатор Пермского края: "Выросло среднее время ответа. Если у нас к 2018 году было 4,7 дня, то сейчас это 2 дня. Растёт нагрузка, люди не успевают, поэтому посмотрите, достаточно ли ресурсов. Это ещё не фатально, но если и дальше будет продолжать расти время ответа, то это никуда не годится. В майские праздники мы запустили мобильное приложение портала "Управляем вместе", можно с помощью телефона сфотографировать, тут же сообщить на портале. Это гораздо удобнее, поэтому мы продвигаем эту возможность. Не могу не отметить, что у нас есть ряд территорий, которые прохладно относятся к своим обязанностям и затягивают сроки ответов, но в ряде случаев чиновники на местах обманывают людей. У нас появились случаи, когда уборка мусора и заделка ям осуществляются в Фотошопе. Нужно реально делать".

Основные вопросы, по которым обращаются люди, являются мусор, свалки, выбоины на дорогах, открытые люки, уличное освещение и многое другое. Несмотря на недобросовестность отдельных людей, портал реально работает. Он даёт возможность каждому получить ответ на интересующий вопрос и увидеть результат.