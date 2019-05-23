Алёшеньку вернули в Молёбку

Скульптура инопланетянина Алёшеньки вновь установлена в Молёбке. Памятник установили на прежнее место. Полуметровый деревянный памятник инопланетянину появился в Молёбке в 2011 году. Из сосны его изготовил местный мастер Виктор Сазанов. За семь лет на открытом воздухе памятник обветшал и прошлой осенью был демонтирован для ремонта. Для лучшей защиты от атмосферных осадков памятник покрасили новой краской - бронзовой. Это один из самых популярных памятников у приезжающих в Прикамье туристов, к тому же он подчеркивает "мистический" имидж Молёбки.