Генпродюсер Дягилевского фестиваля Марк де Мони станет гостем эфира на «Вести FM»

23 мая в 13:05 в прямом эфире на радио «Вести FM» (88,5мГц) - генеральный продюсер Дягилевского фестиваля Марк де Мони и руководитель отдела по связям с общественностью Пермского театра оперы и балета им. Чайковского Василий Ефремов. Тема интервью - культура и экономика. Как «сделать» фестиваль и как его «продать, может ли культура приносить прибыль, окупаются ли гастроли и т. д.