Генпродюсер Дягилевского фестиваля Марк де Мони станет гостем эфира на «Вести FM»
23 мая в 13:05 в прямом эфире на радио «Вести FM» (88,5мГц) - генеральный продюсер Дягилевского фестиваля Марк де Мони и руководитель отдела по связям с общественностью Пермского театра оперы и балета им. Чайковского Василий Ефремов. Тема интервью - культура и экономика. Как «сделать» фестиваль и как его «продать, может ли культура приносить прибыль, окупаются ли гастроли и т. д.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Радио Пермского края:
Качество дорожных работ - под пристальным контролем
В Перми прошли Молодежные Кирилло-Мефодиевские чтения
Изюминка Дягилевского фестиваля-2019 - «очень много Теодора Курентзиса»
Пианистка Полина Осетинская в эфире радио «Маяк Пермь»
В Перми начинается массовое проведение кадастровых работ
Бытовой экстрим: в Перми стартовал сезон кастрюль и тазиков
Россияне старше 40 лет получат дополнительный выходной для прохождения диспансеризации
Пушкин. Линия жизни
На отдых и оздоровление детей край выделит 740 млн рублей
С картой и компасом - на старт!
Добавить комментарий: