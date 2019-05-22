Качество дорожных работ - под пристальным контролем



В этом году в сферу дорожного ремонта направлено свыше 5 млрд рублей, это плюс 20% к средствам прошлого года. Также увеличился объём финансирования в рамках национального проекта "Безопасные и качественные дороги".

Максим Решетников, губернатор Пермского края: "Важно, что появилась возможность решить целый ряд точечных проблем. Например, к дорогам, которые ведут к участкам многодетных семей. В частности, одна из точек, где обещали и выделили, но ничего не сделали. В ближайшие три года финансирование останется на таком же уровне. Хочу отметить, что основной акцент мы делаем на реализации крупных проектов, связанных со строительством и реконструкцией дорог. В числе наиболее значимых дороги в Перми, в Березниках, в Кунгурском районе и Чусовом. По поводу качества дорог. В прошлом году мы провели тотальные проверки объектов, и тогда почти треть проб не соответствовало нормам. Мы заставляли всё переделать и не оплачивали, пока подрядчики не исправили. Поэтому сразу следите за качеством и предупреждайте подрядчиков".

О приоритетных направлениях в ремонте крупных дорожных объектов в крае рассказал министр транспорта Пермского края Николай Уханов.

Николай Уханов, министр транспорта Пермского края: "Продолжается реконструкция в Перми - улица Героев Хасана, сейчас идут конкурсные мероприятия. Ведутся работы по реконструкции улицы Революции. В текущем году состоится реконструкция улицы от Свиязева до Советской Армии. В Березниках это ремонт улицы Карла Маркса, в этом году администрация Березников закончат строительство межквартальных проездов в микрорайоне Любимов. В Кунгуре является приоритетом подъезд номер 2 к городу, а в Чусовом это продолжение работ по программе сельских дорог - реконструкция дороги Чусовой - Калино - Верхнечусовские Городки. Проект рассчитан на 19 и 20 годы. По конкурсным процедурам, практически все муниципалитеты имеют на руках муниципальные контракты и они приступили к работам".