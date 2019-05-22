В Перми прошли Молодежные Кирилло-Мефодиевские чтения

Традиционные Молодежные Кирилло-Мефодиевские чтения открыли в Перми череду мероприятий, приуроченных к празднованию Дней славянской письменности и культуры. Основные события развернулись в Пушкинской библиотеке, а на базе Краевой детской библиотеки на Сибирской, 11 начала работать секция детских чтений - для учащихся 2-6 классов. Культурная программа также включает пешеходную экскурсию к бывшим Королевским номерам (ул. Сибирская, 5), экскурсию в "Музей Архиерейского квартала", спектакль "Лабиринт" православного театра "Вера".

Любовь Маркова, директор Библиотеки Духовного возрождения: "Молодежные Кирилло-Мефодиевские чтения в Перми в 2019 году будут проходить двадцать первый раз. Инициатива проведения такого форума принадлежит настоятелю Белогорского монастыря игумену Даниилу Ишматову. Общественность и учреждения культуры подхватили эту инициативу, поэтому библиотека с конца девяностых годов проводит такие замечательные чтения. Основная задача это обратить внимание на чистоту русского языка и на то, что сейчас он трансформируется. Традиционно проходят секции словесности, литературы, а также обращается внимание на духовное краеведение".

