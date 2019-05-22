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В Перми прошли Молодежные Кирилло-Мефодиевские чтения

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Традиционные Молодежные Кирилло-Мефодиевские чтения открыли в Перми череду мероприятий, приуроченных к празднованию Дней славянской письменности и культуры. Основные события развернулись  в Пушкинской библиотеке, а на базе Краевой детской библиотеки на Сибирской, 11 начала работать секция детских чтений - для учащихся 2-6 классов. Культурная программа также включает пешеходную экскурсию к бывшим Королевским номерам (ул. Сибирская, 5), экскурсию в "Музей Архиерейского квартала", спектакль "Лабиринт" православного театра "Вера". 

Любовь Маркова, директор Библиотеки Духовного возрождения: "Молодежные Кирилло-Мефодиевские чтения в Перми в 2019 году будут проходить двадцать первый раз. Инициатива проведения такого форума принадлежит настоятелю Белогорского монастыря игумену Даниилу Ишматову. Общественность и учреждения культуры подхватили эту инициативу, поэтому библиотека с конца девяностых годов проводит такие замечательные чтения. Основная задача это обратить внимание на чистоту русского языка и на то, что сейчас он трансформируется. Традиционно проходят секции словесности, литературы, а также обращается внимание на духовное краеведение".

Метки: в Перми, Культура, Общество

Опубликовано: 22.05.2019 в 17:09 в рубрике - Радио Пермского края

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