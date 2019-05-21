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← Пианистка Полина Осетинская в эфире радио «Маяк Пермь»

Изюминка Дягилевского фестиваля-2019 - «очень много Теодора Курентзиса»

 Курентзис

В Перми Девятой симфонией Малера в исполнении оркестра, состоящего из музыкантов musicAeterna и приглашенных исполнителей, открылся Дягилевский фестиваль - 2019. На ближайшие 11 дней город превратится в одну большую концертную площадку, а центром всех событий станут в этом году завод имени Шпагина и Пермский театр оперы и балета.

Неслучайно, что Пермский академический театр оперы и балета выступил инициатором первого Дягилевского фестиваля в России. Напомню, что город Пермь это город, в котором прошло детство Сергея Дягилева. Здесь находится единственный дом-музей легендарного импресарио. Здание Пермского театра была сооружено при значительной поддержке семьи Дягилевых.


Андрей Борисов,  исполнительный директор Пермского театра оперы и балета: "Это 12-й по счёту фестиваль. Вы знаете, такое ощущение, что этот фестиваль был всегда. Когда-то он назывался "Дягилевские сезоны" и многие пермяки до сих пор продолжаю его так называть. Но благодаря приходу Теодора Курентзиса, он теперь называется международный Дягилевский фестиваль".

-Собственно, под таким названием он известен во всём мире. Этот фестиваль интересен для разного зрителя благодаря своей мультижанровости. С чего всё начиналось и насколько вырос масштаб фестиваля спустя 12 лет?

Андрей Борисов,  исполнительный директор Пермского театра оперы и балета: "Конечно, в центре этого фестиваля музыкально-театральная институция - театр оперы и балета. Наш театр оперы и балета очень необычный, потому что мы привыкли, что в таких театрах всегда есть две составляющие - опера и балет. А у нас есть третья составляющая - это симфоническая музыка. У нас есть уникальный коллектив и оркестр, который по ряду рейтинга находится в десятке лучших коллективов мира.Также у нас есть хор, который является по ряду рейтингов первым номером. Соответственно, у нашего фестиваля есть своя точка отсчёта. Это не только театр, это ещё и художественный руководитель. Теодор Курентзис является магнитом, потому что все творческие люди нашей страны и мира счастливы с ним работать. Поэтому они стекаются на этот фестиваль и не только предлагают свои программы, они эстетически включаются в ту канву, которую предлагает Теодор. Фестиваль работает с двойным назначением. С одной стороны, для жителей России и Урала это окно в Европу, а для Западной публики - это окно в Россию".

-Скажите, а что ещё интересно посмотреть иностранным гостям в Перми, кроме театра оперы и балета? Что можем показать людям в нашем городе?
Андрей Борисов,  исполнительный директор Пермского театра оперы и балета: "Мы плотно работаем с различными туристическими агентствами и даже есть специальные туры, которые предусматривают не только участие в фестивале, но и поездки по Пермскому краю. У нас есть что показать: Белогорье, Кунгурская ледяная пещера, Хохловка".

-А что интересно для музыкантов, кроме событий фестиваля? Чем они увлекаются, когда приезжает сюда?
Никита Лебедев, директор ансамбля musicAeterna: "Если мы говорим о сегодняшнем концерте, где выступает Фестивальный оркестр и куда собираются музыканты из разных точек мира, я думаю, что это сотрудничество с Теодором Курентзисом. Безусловно, во время фестиваля создаётся особая атмосфера, когда люди самых разных культур и национальностей собираются вместе и создают уникальную атмосферу творческого заряда. Хоть это вещь и неуловимая, но это одна из причин, когда люди из самых разных мест откликаются на предложение принять участие в фестивале. Такую атмосферу очень сложно найти и поймать в любых других проектах".

Андрей Борисов,  исполнительный директор Пермского театра оперы и балета: "Это очень важная вещь, потому что возникает синергия, которая делает Пермь местом силы. Это не форма речи, это действительно так".

-Давайте перейдем в программе фестиваля. Откуда приезжают артисты, кто будет и что будет?
Андрей Борисов,  исполнительный директор Пермского театра оперы и балета: "В этом фестивале примут участие 12 стран. Это люди из Франции, Италии, Германии, Австрии, США, Швейцарии, Испании, Сербии, Греции, Кипра, Китая. Все основные страны и все основные важные культурные точки представлены в этом году. На заводе имени Шпагина будет Фестивальный клуб, в котором можно будет услышать лекции и обсудить в среде заинтересованных лиц то, что ты увидел или услышал. Кстати говоря, завод имени Шпагина для Теодора и нашего губернатора Максима Решетникова - совершенно знаковые места. Если в прошлом году там было порядка 100 событий, то теперь их будет порядка 200".

- Можно сказать, что этот целый Фестивальный городок. В чём отличие фестиваля этого года и в чём его изюминка?

Андрей Борисов,  исполнительный директор Пермского театра оперы и балета: "Фестиваль отличается тем, что в этом году очень много художественного руководителя. Очень много Теодора Курентзиса. Это всё премьера, и есть уважение к зрителю, это уважение к слушателю и региону. Открытие, где будет Девятая симфония Малера, а 25 числа будет Моцарт с ведущими солистами мирового класса. Конечно же, это закрытие. Впервые это будет оркестр мирового уровня - камерный Малеровский оркестр".

-Друзья, ещё раз мы приглашаем вас на события Дягилевского фестиваля. Вся программа находится на сайте театра оперы и балета, а также на сайте самого фестиваля. Для тех, кто не смог купить билеты, напомним, что будет вестись онлайн трансляция и всю информацию можно увидеть на сайте.
Вход в клубное пространство завода имени Шпагина абсолютно свободный.

Метки: в Перми, Культура, В России

Опубликовано: 21.05.2019 в 17:23 в рубрике - Радио Пермского края

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← Пианистка Полина Осетинская в эфире радио «Маяк Пермь»

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