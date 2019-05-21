Пианистка Полина Осетинская в эфире радио «Маяк Пермь»

Ежедневно до 30 мая на радиостанции «Маяк» в Перми (96,2 FM) - встречи с участниками Дягилевского фестиваля, который в эти дни проходит в нашем городе. Сегодня с 17:00 до 18:00 в эфире - знаменитая российская пианистка Полина Осетинская.