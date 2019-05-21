В Перми начинается массовое проведение кадастровых работ. Первый этап продлится до конца текущего года. С мая по декабрь проверят 25 кварталов площадью 260 га. Как пояснили в департаменте земельных отношений администрации Перми, такие масштабные кадастровые работы на территории города будут проводиться впервые за долгое время. Они предусматривают уточнение границ земельных участков, а также установление местоположения на них зданий, сооружений и объектов незавершенного строительства. Согласно закону, кадастровые работы проведут лишь на той территории, где есть утвержденные проекты планировок и межевания. Комплексные кадастровые работы проводят на территории всего Пермского края. Финансирование осуществляется из федерального, краевого и городского бюджетов. Подрядчиком по результатам конкурса определено ГБУ «Центр технической инвентаризации и кадастровой оценки Пермского края». Специалисты учреждения должны разработать карту-план территории, содержащую все необходимые для государственного кадастрового учета сведения, а также внести эти данные в Единый государственный реестр недвижимости.