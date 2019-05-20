Бытовой экстрим: в Перми стартовал сезон кастрюль и тазиков

С момента окончания отопительного сезона в городах края начались плановые отключения горячей воды. Как сообщает краевое министерство ЖКХ и благоустройства, второй год подряд прикамцы смогут следить за их сроками через интернет: permkrai.ru/services. Чтобы узнать, когда в том или ином доме не будет горячего водоснабжения, необходимо перейти по ссылке и ввести адрес. Если дом не будет обнаружен на карте, об этом необходимо сообщить в раздел «Обратная связь». Кроме того, вопросы по отключению воды (плановому или аварийному) можно задать в Инспекцию государственного жилищного надзора – 236-21-31, а также представителям управляющих организаций (УК, ТСЖ) и органов местного самоуправления.