Россияне старше 40 лет получат дополнительный выходной для прохождения диспансеризации

Россияне старше 40 лет получат один дополнительный выходной в году для прохождения диспансеризации. Соответствующие поправки в законодательство готовит Минтруд России. Разработка изменений в Трудовой кодекс России ведется по поручению председателя правительства страны Дмитрия Медведева. Граждане получат право на выходной с сохранением места работы и среднего заработка. С начала 2019 года каждый работающий россиянин может раз в три года взять один дополнительный день оплачиваемого отпуска, а граждане предпенсионного возраста могут взять два дня.