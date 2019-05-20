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Пушкин. Линия жизни

выставка

В Пермской художественной галерее открылась выставка, посвященная Александру Сергеевичу Пушкину. В этом году ему исполняется 220 лет со дня рождения. В основе экспозиции - произведения живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства из коллекции Пермской галереи, подлинные исторические документы из Государственного архива Пермского края, библиографические раритеты из научной библиотеки Пермского гуманитарно-педагогического университета. Выставка предлагает зрителям отправиться по пути Духа пушкинской эпохи и Линии жизни поэта.

Ирина Андренко, куратор выставки: "Эта выставка было задумана недавно, и мы захотели показать Пушкина не только на примере нашей коллекции, но и хотим привлечь различные пермские институции, которые хранят вещи и предметы, связанные с историей великого русского поэта. Конечно, он никогда у нас не бывал, но как оказалось, в педагогическом университете и в оперном театре хранятся совершенно потрясающие раритеты, которые дополнили и расширили нашу выставку. Мы будем показывать не просто линию жизни Александра Сергеевича, мы будем показывать его жизнь в произведениях литературы, в театре и, конечно, мы будем показывать рукописи. Большую роль на этой выставке сыграют вещи из нашей галереи, потому что впервые будут показаны многие раритеты, которые никогда не поднимались. Это не только портреты Пушкина, это всё, что связано с его семьей, друзьями. Выставка объемная и большая, над ней работает наш дизайнер Дмитрий Меркушев. Мы хотим показать прекрасную Пушкинскую эпоху для того, чтобы наша современная молодежь немножко глубже узнала и представила Пушкина, которого знают все, но если копнуть глубже, то многим будет интересно обогатить свои знания, посетив эту выставку".

- Каково общее количество экспонатов?
Ирина Андренко, куратор выставки: "Выставка будет очень объёмная, потому что мы привлекли сюда не только государственный архив Пермского края. У нас будут представлены рисунки наших ребят из гимназии имени Пушкина и онкологического центра. Будет на что посмотреть и на чём остановить взгляд. Причём, здесь гравюра, которую нужно подробно рассматривать, здесь живопись, здесь театральный костюм, здесь театральные декорации. Думаю, будет интересно всем. Выставка будет работать до последних чисел июля. Можно будет прийти и очень спокойно погрузиться в атмосферу Пушкинской эпохи. У нас будет уникальная часть экспозиции, посвящённая салонам Пушкинской поры. Можно будет глубоко погрузиться в ту эпоху. Всех приглашаем!".

Метки: в Перми, Культура, Общество

Опубликовано: 20.05.2019 в 09:07 в рубрике - Радио Пермского края

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