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На отдых и оздоровление детей край выделит 740 млн рублей

дети едут в лагерь

До начала летней оздоровительной кампании -2019 остаётся чуть менее двух недель. О том, как идет подготовка, об особенностях этого года, размере господдержки родителям за путёвки в детские оздоровительные лагеря - эти и другие вопросы обсуждались накануне на заседании Правительства Пермского края во главе с губернатором Максимом Решетниковым. 

Консолидированный бюджет на отдых и оздоровление детей в этом году составляет 740 млн рублей. По сравнению с прошлым годом, он увеличен за счет краевых средств на 49 млн рублей. Также в этом году была проиндексирована расчетная стоимость путевок в детские лагеря на 4,1%. Соответственно, увеличился размер государственной поддержки, которая оказывается адресно в различных формах: путёвка, компенсация и сертификат. 

Максим Решетников, губернатор Пермского края: "Будет организована работа 1045 площадок - это загородные лагеря, санатории, профильные лагеря и другие. В целом,  смогут отдохнуть не менее 280 000 человек, и это большой охват. На эти цели предусмотрено 740 миллионов рублей. Занимаясь летней кампанией, мы традиционно уделяем внимание детям, которые живут в семьях, попавших в трудную жизненную ситуацию. 90% всех детей должны быть охвачены отдыхом. Важно, что у нас разные формы поддержки практикуются в крае. У нас есть механизм, когда путевка полностью приобретается за счёт бюджета. Такая форма поддержки распространяется на семьи, находящиеся в социально опасном положении. Ряду категорий семей путёвки компенсируются от 30% до 100%, при этом в денежном выражении это от 6000 до 27000 рублей. Отдельно нужно рассказать про ноу-хау края - сертификаты. С помощью сертификата семья может самостоятельно выбрать лагерь для отдыха и часть путевки для определенных категорий семей субсидируются. Эта технология работает 10 лет, и на сегодняшний момент во многих других территориях её заимствуют. Сейчас ключевая задача это приемка всех объектов для обеспечения безопасности детского отдыха".

Летняя оздоровительная кампания сейчас в самом разгаре. Как отмечает директор ассоциации детских лагерей Пермского края Валерий Долгих, в этом году всё идёт согласно срокам.
Валерий Долгих, директор ассоциации детских лагерей Пермского края: "Впервые в этом году не стоит вопрос о проблеме не заполняемости смен на это лето. Структура смены изменилась и лагеря стали не только оздоровительными, но стали проводить профильные смены на меньшее количество дней. Оздоровительный компонент в лагере всё равно остался. Привить навыки здорового питания, увлечься спортом и просто экологическое направление всё равно будет".

-Открылись ли какие-то новые лагеря или наоборот закрылись?
Валерий Долгих, директор ассоциации детских лагерей Пермского края: "Старые лагеря не закрылись, но и новые не открывались. Площадки стабильно работают, они скорректировали сроки работы смен и созданных мест, в зависимости от потребности предыдущих 2 лет. Может быть, потребность не упала, но возможности родителей упали. Поэтому мы сейчас говорим региональным властям о том, что необходимо менять структуру детского отдыха и вводить программные и профильные лагеря. Потому что запрос у родителей на это огромный. Каждый год ассоциация проходит фестиваль детских лагерей, и там всегда проходит большой диалог детей и властей. В том году этот диалог был посвящен тому, в какой лагерь ждут поездки дети. Они отвечали, куда бы они поехали, если бы выбор был больше. Очень востребованы творческие лагеря, лидерские лагеря, спортивные лагеря прикладного творчества. В меньшей степени языковые и интеллектуальные лагеря, но хотя на них есть стабильный спрос. Тренд сейчас в развитии предоставления лагерями разных предложений в этом направлении. Спорт, прикладное, лидерское - это очень востребованные направления, и запрос есть".

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 20.05.2019 в 08:40 в рубрике - Радио Пермского края

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