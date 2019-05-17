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← «Щит России -2019»: подготовка к фестивалю идёт полным ходом

С картой и компасом - на старт!

Российский Азимут

Продолжается регистрация участников Всероссийских массовых соревнований по спортивному ориентированию "Российский азимут". Старт - в ближайшую субботу, 18 мая, в парке культуры и отдыха "Балатово".
В один день более 100.000 спортсменов и любителей спорта выйдут на старт в 74 регионах России. Организаторы готовят трассы различного уровня сложности. Каждый участник сможет выбрать дистанцию по своим силам и может не только получить колоссальный заряд бодрости, но и испытать на себе азарт спортивной борьбы.

Анвар Нурисламов, президент Федерации спортивного ориентирования Пермского края: "В этом году мы открыли регистрацию во дворце спорта "Орленок" с 14:00 до 19:00. В это время любой желающий может прийти во Дворец спорта "Орленок" и записаться на соревнования. Соревнования личные и проходят в нескольких возрастных категориях. Если вы не успели заявиться до пятницы, то можно в день соревнований  подойти с 9 утра до 11:30 центр соревнований Российского азимута. Соревнования будут проходить в Балатовском парке по улице Гатчинская 17".

-Кроме самих соревнований, какие еще развлечения будут для присутствующих?
Анвар Нурисламов, президент Федерации спортивного ориентирования Пермского края: "У нас ожидается торжественное открытие в 11:30 и мы порадуем наших участников лабиринтом. Он очень интересный, лабиринт предназначен для детей в качестве разминки, также могут принять участие и взрослые. На наших площадках планируется выступление творческих коллективов, так что будет весело и достойно".

-Нужны ли какие-то справки для регистрации?
Анвар Нурисламов, президент Федерации спортивного ориентирования Пермского края: "При прохождении комиссии вы получите нагрудный номер и карту участника. Но для этого сначала нужно предъявить справку о допуске, полис медицинского страхования. Регистрация займёт 3 минуты, поэтому вы можете заявиться и получить соответствующий допуск на соревнования".
Организаторы отмечают, что вся территория обработана от клещей и все, кто захочет воспользоваться дополнительной защитой в виде репеллентов, то организаторы предоставят такую возможность всем желающим.

Метки: в Перми, Общество, Спорт

Опубликовано: 17.05.2019 в 14:50 в рубрике - Радио Пермского края

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← «Щит России -2019»: подготовка к фестивалю идёт полным ходом

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