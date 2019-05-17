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«Щит России -2019»: подготовка к фестивалю идёт полным ходом

Щит России

В медиа-клубе ГТРК "Пермь" прошло первое заседание оргкомитета фестиваля военно-патриотических телевизионных и радиопрограмм "Щит России-2019". В этом году мероприятие пройдёт с 19 по 22 июня. Подготовка к фестивалю идёт полным ходом. 

"Щит России-2019" - это двадцать второй по счёту фестиваль военно-патриотических теле и радиопрограмм, инициатором и организатором которого выступает ГТРК "Пермь". Фестиваль проводится в соответствии с государственной целевой программой "Патриотическое воспитание граждан России" и при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям, а также администрации Пермского края. В фестивале есть как традиционные номинации, так и новые. Новых в этом году будет 7. Каждый раз организаторы пытаются разнообразить программу и сделать ее интересной и познавательной. Например, в этом году пройдет автозабег на ретроавтомобилях.

Игорь Южанинов, директор ГТРК "Пермь": "Принципиальных изменений не будет, правильный состав номинаций, который интересен участникам. Мы охватили все возможные направления и жанры. Каждый год мы пытаемся сделать что-нибудь новое. В прошлом году мы провели открытие на открытом воздухе, а в этом году будем делать открытие в новом месте, недалеко от "Пермских моторов". Я думаю, что для участников это будет интересно. Надеюсь, что у нас получится экскурсия на "Пермские моторы", потому что это знаковое предприятие с точки зрения истории Пермского края и военной истории страны. Очень радует, что с каждым годом количество участников работ увеличивается. Также будет профессиональное жюри во главе с Александром Сладковым. Тема безопасности, именно военная, продолжает быть актуальной, потому что в мире количество угроз не уменьшается. Тема патриотизма в последние годы начала быть более востребованной и отношение к празднику Победы, отношение к акции Бессмертный полк с каждым годом растет. Естественно, мы как журналисты не можем обойти эту тему, если она вызывает интерес у нашей аудитории".

В состав организационного комитета "Щит России-2019" прошли председатель регионального департамента Всероссийской государственной телерадиокомпании, депутаты законодательного собрания, представители городской и краевой администрации, руководители теле и радиокомпании различных субъектов России. 

Фестиваль в Перми пройдет с 19 по 22 июня. Заявки на участие принимаются в оргкомитет до 10 июня включительно. На сегодняшний день их поступило порядка 30 из разных городов России.

Анатолий Найданов, начальник отдела координации и планирования телепроизводства ГТРК "Пермь": "У нас есть такое правило в положении, что работы должны пойти в эфир. Значит, это уже работа достойная внимания. На сегодняшний день прислали 28 работ, из них 19 телевизионная, а 9 радио. География: Омск, Магадан, Екатеринбург, Хакасия, Ростов, Воронеж, Тюмень, Томск, Волгоград, Карелия и так далее. Нами разработан сайт щитроссии.рф , на котором пока оформлена лишь первая часть - информационное письмо, в котором даны все инструкции, как выложить через интернет к нам на сервер свои работы. Каждую работу мы записываем на диск, потому что именно с диска жюри будут смотреть эти работы. Скорость подачи заявок и работ намного выше, чем несколько лет назад".

По итогам фестиваля победителям в каждой номинации будут вручаться специальные памятные статуэтки "Ника" разной величины и трёх цветов - золотой, серебряный, бронзовый. Всего их в этом году планируется вручить 14, плюс два гран-при, а также дипломы лауреатов и подарки. Церемония награждения победителей состоится 21 июня.

Метки: в Перми, В России, СМИ

Опубликовано: 17.05.2019 в 14:20 в рубрике - Радио Пермского края

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