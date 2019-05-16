Яндекс.Метрика
Главная Новости Видео О нас в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод60 ЛЕТ ПЕРМСКОМУ ТЕЛЕВИДЕНИЮ

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Радио Пермского края

← Бегут сотнями: за 4 месяца зарегистрировано 962 заявления о розыске детей

Пермский край присоединится к Всероссийской акции «Ночь Музеев»

Ночь музеев

Пермский край присоединится к Всероссийской акции "НОЧЬ Музеев". 18 мая акция пройдет по всей России уже в тринадцатый раз. Это единственное время в году, когда культурные учреждения по всей стране работают в вечернее и ночное время. Для посетителей готовят специальные программы: выставки, концерты, квесты и мастер-классы. Чем музеи Перми и края удивят на этот раз?


Акция "НОЧЬ Музеев" в Пермском крае набирает обороты. В этом году акция вновь объединит лучшие программы региональных институций. Свое участие подтвердили более 35 частных и муниципальных, государственных музеев и галерей. У "Ночи Музеев" Пермского края в этом году появится обновлённый сайт, который позволит гостям сформировать свой маршрут, а участникам представить свою программу. Также в Перми в рамках акции состоятся несколько театральных событий, по городу начнут курсировать бесплатные музейные автобусы. Об особенностях акции "НОЧЬ Музеев" рассказал министр культуры Пермского края Вячеслав Торчинский.

Вячеслав Торчинский, министр культуры Пермского края:  "Впервые эта акция прошла в 2006 году, когда там участвовало 600 человек, а в прошлом году уже 25000 человек. Этот проект направлен на привлечение интереса людей к музеям, а также создать интересную атмосферу и обстановку, расширить границы стандартной музейной жизни. Мы начали вовлекать негосударственные музеи, например, музеи на предприятиях и частные музейные проекты. У обывателя и обычного жителя есть возможность посетить эти музеи, которые зачастую находятся на закрытых территориях. У нас появился партнер Tele2 со своим интересным проектом, а также у нас появляется возможность Федеральной коммуникации. На сайте Министерства культуры можно будет подключиться и увидеть трансляции из Перми и других городов. Также будет возможность составить собственный маршрут, и в этом году мы добавляем некий технологический элемент. Это позволяет нам вовлекать в процесс молодёжь".

В этом году принять участие в ночи музеев заявилось 77 культурных институций Пермского края. Это как государственные, муниципальные, так и частные музеи, галереи и выставочные залы. Впервые в этом году в акции участвуют государственный архив Пермского края. 

Ольга Сафрошенко, координатор проекта "Ночь музеев":  "В этом году у нас будут проходить мастер-классы, концерты и выставки, квесты и вечеринки. Также в этом году у нас будет два фейерверка, один из которых нам подарят музей современного искусства. Формат, который становится очень популярным, это экскурсии от местных жителей. Это очень необычный и интересный показ города, рассказ о них с интересной точки зрения, какую в другом месте не услышать. Практически во всех музеях будет идти свой музыкальный блок. На фестивальном пространстве завода имени Шпагина будет действовать очень важный информационный ресурс - сайт permonline, который даёт возможность составить маршрут и пригласить друзей. Довольно важный момент, что посещение музеев это ещё и очень комфортно. Благодаря нашим коллегам из Tele2 в Перми появится специальный Музейный автобусный маршрут, который будет курсировать от музея к музею".

Метки: в Перми, Культура, Общество

Опубликовано: 16.05.2019 в 18:02 в рубрике - Радио Пермского края

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Радио Пермского края:

Бегут сотнями: за 4 месяца зарегистрировано 962 заявления о розыске детей

В Перми подвели итоги международного фестиваля-конкурса «Живое русское слово»

Пермь украсят «Длинные истории»

Пермяки поддержат акцию «На работу на велосипеде»

Бодрость духа, грация и пластика

Мост памяти. «Возвращение домой»

Пермь станет центром «Живого русского слова»

Ведьма - от слова «ведать»

Велосипеды на набережной - под запретом

Акция «Миллион деревьев Пермскому краю» продолжается


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← Бегут сотнями: за 4 месяца зарегистрировано 962 заявления о розыске детей

Обратите внимание

в Перми

Улицу Пермскую открыли для движения транспорта, но в городе все равно 10-бальные пробки

Похоже, власти окончательно отказались от пермского Арбата на ул. Пермской
16.05.2019 в 19:05

Метки: в Перми, Общество

Пермский край присоединится к Всероссийской акции «Ночь Музеев»

Это единственное время в году, когда культурные учреждения по всей стране работают в вечернее и ночное время.
16.05.2019 в 18:02

Метки: в Перми, Культура, Общество

Российская студенческая весна в разгаре

Творческие состязания Российской студенческой весны стартовали сразу на семи площадках города.
16.05.2019 в 17:45

Метки: в Перми, В России, Общество, Образование

Полицейские нагрянули с проверкой в подпольный клуб Гамово

В поселке Гамово местные жители пожаловались на подпольное питейное заведение.
16.05.2019 в 17:30

Метки: в Перми, Общество

В Кировском районе 17 и 18 мая пройдут городские ярмарки

Пермяки смогут купить фермерские продукты, рассаду и работы народных мастеров
16.05.2019 в 17:20

Метки: в Перми, Общество, Анонс

В России

Российская студенческая весна в разгаре

Творческие состязания Российской студенческой весны стартовали сразу на семи площадках города.
16.05.2019 в 17:45

Метки: в Перми, В России, Общество, Образование

В Перми подвели итоги международного фестиваля-конкурса «Живое русское слово»

Участниками международного фестиваля-конкурса речевого искусства стали более 100 чтецов.
16.05.2019 в 12:20

Метки: в Перми, Культура, Общество, В России

«Щит России» соберет журналистов со всей страны

Прошло первое организационное собрание 22 Межрегионального фестиваля военно-патриотических телевизионных и радиопередач «Щит России».
16.05.2019 в 11:33

Метки: в Перми, В России, СМИ

В Перми стартовал фестиваль «Российская студенческая весна»

Участник фестиваля - три тысячи человек со всей страны.
15.05.2019 в 09:36

Метки: в Перми, Общество, В России

Пермяки поддержат акцию «На работу на велосипеде»

Акция «На работу на велосипеде» проходит в России три раза в год. Общее число участников превысило миллион.
15.05.2019 в 09:09

Метки: в Перми, В России, Спорт

Лента новостей RSS каналы

Улицу Пермскую открыли для движения транспорта, но в городе все равно 10-бальные пробкиУлицу Пермскую открыли для движения транспорта, но в городе все равно 10-бальные пробки

Пермский край присоединится к Всероссийской акции «Ночь Музеев»Пермский край присоединится к Всероссийской акции «Ночь Музеев»

Российская студенческая весна в разгареРоссийская студенческая весна в разгаре

Полицейские нагрянули с проверкой в подпольный клуб ГамовоПолицейские нагрянули с проверкой в подпольный клуб Гамово

В Кировском районе 17 и 18 мая пройдут городские ярмаркиВ Кировском районе 17 и 18 мая пройдут городские ярмарки

Восточный обход поменяет две полосы движения на четыреВосточный обход поменяет две полосы движения на четыре

УДС «Молот» проинспектировали перед Турниром четырех нацийУДС «Молот» проинспектировали перед Турниром четырех наций

В Перми эвакуировали департамент градостроительства и архитектурыВ Перми эвакуировали департамент градостроительства и архитектуры

Стартовала навигация на маршруте «Пермь - Заречный - Пермь»Стартовала навигация на маршруте «Пермь - Заречный - Пермь»

Кто убил лебедя, занесенного в Красную книгу?Кто убил лебедя, занесенного в Красную книгу?

Полицейские задержали банду мошенников, продававших автомобилиПолицейские задержали банду мошенников, продававших автомобили

Дожди в Прикамье прогнозируют до конца неделиДожди в Прикамье прогнозируют до конца недели

Бегут сотнями: за 4 месяца зарегистрировано 962 заявления о розыске детейБегут сотнями: за 4 месяца зарегистрировано 962 заявления о розыске детей

Грабителям салонов сотовой связи вынесен приговорГрабителям салонов сотовой связи вынесен приговор

В Березниках лесничий разрешил знакомому вырубить лес на 7 млн рублейВ Березниках лесничий разрешил знакомому вырубить лес на 7 млн рублей

Пермь. Вести Спорт 15.05.2019Пермь. Вести Спорт 15.05.2019

Облил бензином и поджег. В Прикамье мужчину будут судить за жестокое убийствоОблил бензином и поджег. В Прикамье мужчину будут судить за жестокое убийство

Пермь посетила делегация из КитаяПермь посетила делегация из Китая

«Вы выиграли валенки!». Жительницу Пермского района обманули победой в интернет-конкурсе«Вы выиграли валенки!». Жительницу Пермского района обманули победой в интернет-конкурсе

В Чусовском районе фуры объезжают весовой контрольВ Чусовском районе фуры объезжают весовой контроль

В Перми кПерми капитально отремонтируют стадион «Авангард»В Перми кПерми капитально отремонтируют стадион «Авангард»

Пересадки неизбежны: в Перми ликвидировали сразу два троллейбусных маршрутаПересадки неизбежны: в Перми ликвидировали сразу два троллейбусных маршрута

В Перми подвели итоги международного фестиваля-конкурса «Живое русское слово»В Перми подвели итоги международного фестиваля-конкурса «Живое русское слово»

Прикамские дайверы затопили несколько автобусов. В планах - самолётПрикамские дайверы затопили несколько автобусов. В планах - самолёт

«Щит России» соберет журналистов со всей страны«Щит России» соберет журналистов со всей страны

Версия сайта для мобильных устройств

© ГТРК «Пермь» ("T7-INFORM.RU") 2003 - 2019.

Официальный сайт Филиала федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Пермь»

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).

16+ Для детей старше 16 лет.

Редактор сайта Рахматуллин Артем Фаритович.

Справочный телефон редакции сайта: +7 (342) 281-98-48.

Адрес электронной почты: permvesti@gmail.com.

Отдел рекламы: +7 (342) 271-60-43.

Адрес электронной почты: .

Разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Рейтинг@Mail.ru
На главную