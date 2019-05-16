Пермский край присоединится к Всероссийской акции "НОЧЬ Музеев". 18 мая акция пройдет по всей России уже в тринадцатый раз. Это единственное время в году, когда культурные учреждения по всей стране работают в вечернее и ночное время. Для посетителей готовят специальные программы: выставки, концерты, квесты и мастер-классы. Чем музеи Перми и края удивят на этот раз?



Акция "НОЧЬ Музеев" в Пермском крае набирает обороты. В этом году акция вновь объединит лучшие программы региональных институций. Свое участие подтвердили более 35 частных и муниципальных, государственных музеев и галерей. У "Ночи Музеев" Пермского края в этом году появится обновлённый сайт, который позволит гостям сформировать свой маршрут, а участникам представить свою программу. Также в Перми в рамках акции состоятся несколько театральных событий, по городу начнут курсировать бесплатные музейные автобусы. Об особенностях акции "НОЧЬ Музеев" рассказал министр культуры Пермского края Вячеслав Торчинский.

Вячеслав Торчинский, министр культуры Пермского края: "Впервые эта акция прошла в 2006 году, когда там участвовало 600 человек, а в прошлом году уже 25000 человек. Этот проект направлен на привлечение интереса людей к музеям, а также создать интересную атмосферу и обстановку, расширить границы стандартной музейной жизни. Мы начали вовлекать негосударственные музеи, например, музеи на предприятиях и частные музейные проекты. У обывателя и обычного жителя есть возможность посетить эти музеи, которые зачастую находятся на закрытых территориях. У нас появился партнер Tele2 со своим интересным проектом, а также у нас появляется возможность Федеральной коммуникации. На сайте Министерства культуры можно будет подключиться и увидеть трансляции из Перми и других городов. Также будет возможность составить собственный маршрут, и в этом году мы добавляем некий технологический элемент. Это позволяет нам вовлекать в процесс молодёжь".

В этом году принять участие в ночи музеев заявилось 77 культурных институций Пермского края. Это как государственные, муниципальные, так и частные музеи, галереи и выставочные залы. Впервые в этом году в акции участвуют государственный архив Пермского края.

Ольга Сафрошенко, координатор проекта "Ночь музеев": "В этом году у нас будут проходить мастер-классы, концерты и выставки, квесты и вечеринки. Также в этом году у нас будет два фейерверка, один из которых нам подарят музей современного искусства. Формат, который становится очень популярным, это экскурсии от местных жителей. Это очень необычный и интересный показ города, рассказ о них с интересной точки зрения, какую в другом месте не услышать. Практически во всех музеях будет идти свой музыкальный блок. На фестивальном пространстве завода имени Шпагина будет действовать очень важный информационный ресурс - сайт permonline, который даёт возможность составить маршрут и пригласить друзей. Довольно важный момент, что посещение музеев это ещё и очень комфортно. Благодаря нашим коллегам из Tele2 в Перми появится специальный Музейный автобусный маршрут, который будет курсировать от музея к музею".