Бегут сотнями: за 4 месяца зарегистрировано 962 заявления о розыске детей

За 4 месяца текущего года в главном управлении МВД России по Пермскому краю зарегистрировано 962 заявления о розыске несовершеннолетних и малолетних детей. 622 ребёнка ушли из дома, 340 - из специализированных заведений. Большинство из них, 9 из 10 детей, сотрудники полиции и волонтеры находят в первые дежурные сутки. Как правило, они уходят погулять, способствует этому хорошая погода и большие городские мероприятия.

Григорий Назаров, начальник управления уголовного розыска ГУ МВД России по Пермскому краю: "Территории, которые от этого страдают, это краевой центр, Кировский район, Березники и Краснокамск. Следует отметить, что все несовершеннолетние, которые объявлялись в розыск, в настоящий момент найдены и возвращены домой. Исключение составляют три десятка подростков, которые находятся на постоянном контроле. Причины здесь понятные, где-то это неблагополучные семьи, где-то это отсутствие внимания родителей, что влечет за собой такие последствия.

Социальные сети в наше время являются источником информации, зачастую благодаря им находятся люди, готовые помочь с поиском или же активно распространяется информация о пропавших. Следует отметить, что прежде чем разместить такую информацию, необходимо обратиться в полицию и написать заявление, чтобы дать возможность компетентным органом немедленно начать мероприятия по поиску. Нет никаких ограничений по времени, не нужно дожидаться суток или трех, прежде чем идти в полицию. Сразу, как возникли опасения за жизнь несовершеннолетнего, нужно идти за помощью".

О том, как помогают волонтерские организации в поисковых операциях, рассказал начальник отдела управления уголовного розыска розыска ГУ МВД России по Пермскому краю, полковник полиции Григорий Назаров.

Григорий Назаров, начальник управления уголовного розыска ГУ МВД России по Пермскому краю: "Что касается работы с волонтёрскими организациями, 19 раз мы с ними совместно работали в этом году, в том числе по трём детям, все из которых найдены и возвращены домой. Положительный результат от такого взаимодействия достигнут в 14 случаях. Впереди длинные летние каникулы, и все субъекты профилактики, которые существуют, озабочены этим. У нас проводятся комплексные мероприятия и целевые в конкретных учреждениях и детских домах. Мы обращаем особое внимание на занятость детей, чтобы оставалось как можно меньше времени, чтобы быть на улице и совершать правонарушения. Мы должны максимально задействовать их в лагерях. Здесь мы выступаем организаторами и со всеми субъектами профилактики эту работу мы держим на контроле. У нас есть наружная служба, которые ориентированы на выявление таких факторов. Все это работает, особенно на инструктажах и в летний период мы делаем на это акцент, поскольку бесцельно шатающийся подросток по ориентирам сотрудников на то, чтобы они не проходили мимо и заостряли на этом внимание, и помогали в необходимых случаях.

Если вдруг на улице вы заметили плачущего малолетнего ребенка и понимаете, что он потерялся, не стоит проходить мимо. Успокойте его попытайтесь узнать, где родители, если же в течение 10-15 минут никто из взрослых не объявился, не стоит уводить ребенка домой, лучше вызвать наряд полиции и передать его в надёжные руки".