В Перми подвели итоги международного фестиваля-конкурса «Живое русское слово»

Объявлены итоги международного фестиваля-конкурса речевого искусства "Живое русское слово". Ежегодное мероприятие проходит при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Пермского края. Нынче участниками стали более 100 чтецов. Гала-концерт лауреатов и церемония награждения прошла накануне в колонном зале института культуры.

Международный фестиваль-конкурс речевого искусства "Живое русское слово" - конкурс профессиональный. Новшество этого года - категория "Дети". Вот что на итоговый церемонии фестиваля конкурса сказал ректор Пермского государственного института культуры Людмила Дробышева-Разумовская.

Людмила Дробышева-Разумовская, ректор Пермского государственного института культуры: "Завершается наш замечательный конкурс "Живое русское слово", у которого есть замечательная история. Когда-то мы начинали с регионального уровня, а теперь конкурс представлен международными участниками и высокопрофессиональным международным жюри. Мы очень гордимся этим конкурсом. Его география велика: от Минска до Хабаровска. Огромное количество регионов прислали своих представителей. Но самое главное, впервые у нас есть детская номинация. Впервые в конкурсе принимают участие учащиеся детских школ искусств и студий. Это здорово, потому что каждый, кто выходил на эту сцену, преодолел себя. Поздравляю всех нас с завершением проекта".

На третьем Международном фестивале-конкурсе речевого искусства "Живое русское слово" было несколько номинаций: русские классики, 20 век и новейшая литература. В каждой из них были свои возрастные категории. Оценивало представительский уровень международное жюри, которое возглавляла кандидат искусствоведения, заслуженный деятель искусств Бурятии, профессор Евгения Кириллова.

Евгения Кириллова, заслуженный деятель искусств Бурятии: "Уровень участников достаточно высокий, конкурс проходил оживлённо и организованно. На этом конкурсе есть возможность посмотреть на уровень других школ, а потом обсудить проблемы".

Кроме прослушивания состоялась научно-практическая конференция, мастер-классы и культурная программа для участников фестиваля.



Гран-при получила профессиональная актриса и педагог из Перми Наталья Айманова.

Наталья Айманова, актриса: "Я долго работала в Театре-Театре, сейчас сотрудничаю с театром "Большая стирка" и объединением "Дом трубадура". Я впервые принимала участие в этом конкурсе и читала произведение "Страшная сказка".

- Чем вам понравился конкурс?

Наталья Айманова, актриса: "Здесь очень хорошая большая конкуренция, именитое жюри и насыщенные мастер-классы".



