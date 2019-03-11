«Лючия ди Ламмермур»- опера как квинтэссенция драмы

Пермский театр оперы и балета начал премьерную серию показов оперы Доницетти «Лючия ди Ламмермур». Заглавную партию исполнят прима Пермской оперы Надежда Павлова, она выйдет на сцену в двух спектаклях премьерной серии 9 и 12 марта, и молодая испанская певица Сара Бланш, которая выступит 10 и 13 марта.

Проект реализуется при поддержке Министерства культуры Пермского края. Для работы над спектаклем приглашена команда постановщиков из Греции, которая уже смогла оценить сцену Пермского театра оперы и балета и коллектив исполнителей и актеров, с которыми они работают.

Константинос Констакристас, режиссер: "Это не очень классическая версия очень классической оперы. Я бы хотел сделать постановку о всех людях, у которых были мечты ,и они их утратили, и это их преследует. Эта опера как квинтэссенция драмы, поэтому ставлю её как драматический театр, это будет отыгранная постановка. У нас всё будет достигаться драматическим способом, и я считаю, что музыка не стоит в этом случае на пути у драмы, а только помогает ей раскрыться. Я несколько раз работал в России с Теодором и помогал ему в нескольких постановках, но как режиссёр - это моя первая постановка. У меня потрясающее впечатление, это первый театр в России, в котором я работаю, но это уже мечта для любого режиссера оказаться с таким составом".

Также в составе творческого коллектива из Греции и дирижер Экторас Тартанис.

Экторас Тартанис, дирижер: "Это безумно интересная работа. У нас потрясающий ансамбль солистов, которые вкладываются в то, что они делают. Эта опера требует уникальной музыкальности и ясности исполнения. Потрясающее удовольствие работать с такими музыкантами, которые достигают этого с первой ноты. Это самая сложная партия для сопрано, это довольно сложная партия для тенора, который в конце поёт большие куски. Кроме того, у нас есть момент координации, где нам нужно скоординировать флейту на сцене и нам нужно, чтобы всё сошлось. В этом плане это большая работа".

Зрителей ожидают масштабные декорации в виде огромного зеркала, практически во всю сцену. По задумке автора это поможет глубже раскрыть и понять главную героиню оперы Лючию.