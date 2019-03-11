«Капитаны песка»: для тех, кто ищет свободу

Пермский театр юного зрителя представляет премьеру сезона "Капитаны песка" по произведению бразильского писателя Жоржи Амаду. Для осуществления постановки в театр был приглашён режиссёр Владимир Гурфинкель, для которого это уже 4-я работа в ТЮЗе.

Роман Жоржи Амаду был дважды экранизирован. У многих представителей старшего поколения на слуху легендарный фильм "Генералы песчаных карьеров" 1971 года. В широкий прокат в СССР фильм вышел в 1974 году и был назван лучшим иностранным фильмом. Популярность в нашей стране завоевала и музыка из кинофильма. Вторая экранизация случилась в 2011 году под тем же названием, режиссером стала внучка писателя Сесилия Амаду. Выход кинофильма был приурочен к 100-летию со дня рождения писателя Жоржи Амаду. Фильм получил несколько премий в Бразилии. В Перми режиссер Владимир Гурфинкель и автор инсценировки Илья Губин создали полуторачасовой спектакль в одном действии.

Владимир Гурфинкель, режиссер: "Есть такие произведения, которые устаревают по своей стилистике и форме, но продолжают оставаться актуальными по содержанию. Если вы сейчас посмотрите фильм, который чудовищно называется "Генералы песчаных карьеров", эти слова невозможно соединить. Почему карьеры, если действие происходит на пляже? Почему так назвали тот фильм? Потребность любить и быть любимым так в людях велика, что этот фильм снискал гигантскую славу. Это все воспринималось как невероятная мечта. Через длительное время, когда мы вернулись к этим мечтам нашего детства, оказалось какое-то совершенное неприятие этого всего и потребность в другом разговоре. Когда начинаешь читать роман, то понимаешь, что там тоже есть что-то очень ценное. Совершенно точно, что этот замечательный роман потребовал для нас иного подхода. Это произведение ищет ответы на самые главные вопросы. Когда человек становится на ноги и учится ходить, он в этой жизни учится падать. Лишь научившись падать, он научится ходить. Если у него внутри есть гигантское желание прожить подлинную жизнь и потратить ее на что-то важное, он становится личностью. Это произведение о том, ради чего стоит жить и умереть. У нас в этом спектакле обнаружилось большое количество возможностей".

Специально для постановки актеры ТЮЗа обучались искусству капоэйры - национальному бразильскому боевому искусству, сочетающее в себе элементы игры, борьбы и акробатики. В ходе репетиций не обошлось без травм, однако в итоге все получилось. Спектакль получился живым и динамичным. Как поясняют постановщики "Капитанов песка", спектакль адресован тем молодым людям, кто ищет свободу и считает ее главной ценностью в жизни.

Илья Губин, автор инсценировки: "Из 300 страниц романа я оставил 19 страниц текста, которые произносят актеры. Убрал все линии и оставил только центральные. Для меня центральной линией была тема судьбы и ее неизбежность. О том, что происходит с человеком и почему ему что-то дается, что-то отбирается и как все замкнуто, как человек себя ведет в разных обстоятельствах судьбы. Я как драматург, который пишет под конкретного режиссера, никогда не указываю место и время действия. Я определяю только темы, идеи, смыслы, а все остальное определяет режиссер, художник. Мне кажется, что наш художник не имеет какой-то определенной временной направленности. Всем текстам мы постарались придать сегодняшнее звучание, поэтому у пьесы всего 19 страниц, потому что сегодня иначе течет время, оно намного быстрее. Мы общаемся другим языком, который является более кратким, может быть более эмоциональный и менее содержательным. Но именно такой текст мы преподнесли, который был в романе.