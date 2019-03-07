Юрий Лапшин посвятил «Увертюру» Году театра

Пермская арт-резиденция представляет проект Юрия Лапшина "Увертюра 2019". Это тотальная инсталляция, соединение в пространстве сценографии, дизайна, живописи, графики, различных объемов и плоскостей. Проект посвящен году театра в России. Всего в экспозиции 83 работы, созданные в период с 70-х годов до наших дней.

-Юрий Николаевич, сейчас год театра и понятно, что вы, как театральный художник, не обошли эту тему. Эта выставка сборная. Что хотелось донести?

Юрий Лапшин, художник: "Во-первых, наконец-то объявлен год театра. Я воспринял это с интересом, потому что у меня очень много наработок за все 20 лет беспрерывной работы в театре. Работы, которые сохранились у меня в разном качестве, мне захотелось объединить в одну выставку, которую я назвал "Увертюрой". Я очень рад, что мне удалось сохранить работы, которые я сделал в 70 и 80 годах. Это выставка является продолжением Театральной истории, которая мне близка. Открывается еще одна экспозиция в Театре-Театре, это абсолютно новая работа, которую никто не видел. Ещё несколько проектов, которые связаны с театром, будут представлены в арт-резиденции, это будет выставка друзей".

-Какие основные акценты и темы Вы выделили в настоящей выставке?

Юрий Лапшин, художник:"Театральный художник должен владеть умением рисовать, писать и работать с пространством. Все эти качества я собирал по блокам. Есть пейзаж, который я писал в 70 годы, есть работы, которые сделаны сейчас, работы, которые сделаны на перекрёстке. Впервые я показываю работы в белых рамах и их тут 50%, но это не рамы, а подрамники. Я прекрасно понимал, что на кирпичных стенах эти белые подрамники дадут определённый эффект. Мне интересно работать в пространстве арт-резиденции. Меня жена упрекала в том, что я всегда делаю рамы чёрные, вот я и решил сделать их белыми, так сказать к 8 марта".