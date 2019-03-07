Чайковский принимает финал Кубка России по прыжкам на лыжах с трамплина

В Чайковском на территории Федерального центра подготовки по зимним видам спорта "Снежинка" стартовал 9-й заключительный этап Кубка России по прыжкам на лыжах с трамплина.

Бороться за звание лучших летающих лыжников в России будут более 50 юношей и более 20 девушек из разных регионов страны. Соревнования продлятся до 11 марта.

Александр Постаногов, президент Краевой Федерации Прикамья по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью:

"В течение всего сезона проходит несколько этапов Кубка России. В основном их принимает Нижний Тагил, Чайковский и Уфа. Проходят этапы, и финал каждый год проходит также в каком-то из регионов. В этом году Чайковский принимает финал Кубка России. Очень приятно, что претендент на победу в общем зачете пермский спортсмен Егор Сычев, который уже в 3-й раз, мы надеемся, покажет результат и завоюет новый Кубок России. В соревнованиях традиционно участвуют спортсмены страны, в первую очередь это площадка для резерва на основной состав сборной России".

-По участникам, которые представляют Пермский край, есть отличия от прошлого года состава финала? Кто-то новенький дошел до финала в этом году?

Александр Постаногов, президент Краевой Федерации Прикамья по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью:

"В финале участвуют все спортсмены. Есть те, кто показывает хорошие результаты и участвует в соревнованиях именно на таком трамплине. Дети подрастают, и количество участников становится больше. Спортсмены участвуют у нас из разных городов, из Перми, Чайковского, Кудымкара, Березников, Лысьвы. Ребята будут соревноваться на трамплине большом".