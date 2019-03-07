Владимир Воробей и Анатолий Пичкалев придут в гости на радио «Вести FM»
Сегодня 7 марта в прямом эфире радиостанции "Вести FM" (88,5 мГц) - актёр, директор муниципального Дворца культуры имени Солдатова Владимир Воробей и председатель пермского отделения Союза театральных деятелей РФ, заслуженный работник культуры РФ, директор Пермского академического Театра-Театра Анатолий Пичкалёв. Начало прямого эфира в 13:05
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