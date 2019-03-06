Красота оживает в камне

Пермский Дом художника приглашает на выставку «Уральские камнерезы». В 19 веке в Прикамье сформировался самобытный промысел - искусство резьбы по мягкому камню, который до сих пор активно развивается в Кунгуре и селе Красный Ясыл. Он связан с художественной обработкой мягких пород цветных камней, среди которых селенит, ангидрит, кальцит, талькохлорит.

Во главе камнерезного промысла Прикамья стоит художник-камнерез Анатолий Моисеевич Овчинников, который на протяжении десятилетий создает оригинальную анималистическую пластику, прославившуюся не только в России, но и еще в 40 странах мира. В Кунгурском училище долгое время преподавал талантливый камнерез Анатолий Васильевич Овчинников, обративший большое внимание на профессиональное развитие камнерезного промысла Пермского края. Третий участник выставки – Владимир Карманов, старейший художник Кунгура. На выставке будут представлены его произведения, выполненные в технике флорентийской мозаики. Использованы такие полихромные камни, как яшма, родонит и кальцит. В этой сложной технике создаются великолепные портреты, пейзажи и натюрморты. Выставка будет работать до 6 апреля.