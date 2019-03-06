«Победа» открывает прямой рейс из Перми в Батуми
Лоукостер «Победа» продлил полеты из Перми в Тбилиси до 4 июня. Соответствующие изменения внесены в расписание Большого Савино. После 4 июня полеты в столицу Грузию прекратятся и будут возобновлены после летнего перерыва - 1 октября. Вместо полетов в Тбилиси с 6 июня «Победа» открывает прямой регулярный рейс из Перми в Батуми. Как следует из расписания аэропорта, из Перми полеты планируется выполнять три раза в неделю (по вторникам, четвергам и субботам) на современных воздушных судах Boeing 737-800.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Радио Пермского края:
Внимание: гололедица
Рабочая неделя будет короткой
В Перми обсуждают новую маршрутную сеть
Пермячки взяли Бронзу на Первенстве России по Чир спорту в Москве
Большая вода: когда ждать паводка?
Такого снежного февраля в Прикамье не было четверть века
Пермским донорам предложат чай с плюшками и беспроигрышную лотерею
Финал «Золотой шайбы» пройдет в Перми и Краснокамске
В Перми полиция изъяла очередную партию контрафакта
Дают фальшивку - тяни время
Добавить комментарий: