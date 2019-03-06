«Победа» открывает прямой рейс из Перми в Батуми

Лоукостер «Победа» продлил полеты из Перми в Тбилиси до 4 июня. Соответствующие изменения внесены в расписание Большого Савино. После 4 июня полеты в столицу Грузию прекратятся и будут возобновлены после летнего перерыва - 1 октября. Вместо полетов в Тбилиси с 6 июня «Победа» открывает прямой регулярный рейс из Перми в Батуми. Как следует из расписания аэропорта, из Перми полеты планируется выполнять три раза в неделю (по вторникам, четвергам и субботам) на современных воздушных судах Boeing 737-800.