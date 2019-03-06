Внимание: гололедица

МЧС в связи с неблагоприятными погодными условиями рекомендует гражданам быть предельно осторожными и соблюдать меры безопасности. Водителям рекомендуется соблюдать правила дорожного движения, избегать резких маневров и торможений, соблюдать дистанцию, не превышать скорость, учитывать погодные условия и особенности торможения при гололедице. При затруднениях движения на федеральных и региональных автодорогах рекомендуется избегать поездок в данных направлениях или выбирать пути объезда участков дорог, на которых образовались заторы. Телефон вызова экстренных служб 112.