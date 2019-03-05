Рабочая неделя будет короткой
Эта рабочая неделя будет «короткой» - четырёхдневной. В связи с празднованием Международного женского дня у россиян будет три выходных дня подряд.Приходящийся на пятницу день 8 марта является нерабочим праздничным днем, а следующие за ним 9 и 10 марта - календарными выходными днями. Кроме того, согласно Трудовому кодексу, предпраздничный рабочий день 7 марта будет на один час короче.
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