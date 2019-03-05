В Перми обсуждают новую маршрутную сеть
В Перми продолжается публичное обсуждение проекта новой транспортной модели. Презентации уже прошли в Дзержинском, Индустриальном, Кировском, Орджоникидзевском, Мотовилихинском районах. Накануне прошла встреча в здании администрации Свердловского района, сегодня в это же время обсуждение проекта маршрутной сети пройдет с жителями Ленинского района в общественном центре по адресу: улица Монастырская, 96). Изменения маршрутной сети преимущественно произойдут в 2020 году. Цель предварительных обсуждений – получить обратную связь от жителей района, чтобы за предстоящий год отладить систему и комфортно для жителей перейти на новые правила. Главными целями создания новой маршрутной сети станут повышение скорости передвижения пассажиров за счет сокращения времени ожидания транспорта, организация движения маршрутов по «прямым» траекториям и организация транспортно-пересадочных узлов в местах наибольшего пассажиропотока. Свои обращения и пожелания можно направлять в call-центр департамента дорог и транспорта по телефону: 250-25-50, а также на почту mail@gortransperm.ru.
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