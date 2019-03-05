Пермячки взяли Бронзу на Первенстве России по Чир спорту в Москве
В конце февраля в Москве состоялись главные национальные соревнования по Чир спорту. В них участвовали 3800 сортсменов из 47 субъектов РФ.
Пермский край представили 91 спортмен из г. Перми, но на пьедестале оказаль одна команда - Соборная Пермского края по Чир спорту среди юниоров в дисциплине черлидинг-группа, тренеры Ольга Таганова. Людмила Рыбьякова, Татьяна Цыплякова, Степан Бухтуев.
Годом ранее серебро забрали Пермские хопперы из коллектива "Фристайл", тр. Елена Ташкинова, Юлия Ядрышникова, Екатерина Газетова.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Радио Пермского края:
Большая вода: когда ждать паводка?
Такого снежного февраля в Прикамье не было четверть века
Пермским донорам предложат чай с плюшками и беспроигрышную лотерею
Финал «Золотой шайбы» пройдет в Перми и Краснокамске
В Перми полиция изъяла очередную партию контрафакта
Дают фальшивку - тяни время
В Перми пройдет зимний фестиваль ГТО
В Губахе появился современный компьютерный томограф
Пермский губернский оркестр отметил День защитника Отечества в Берлине
Пермяки хранят на депозитах 337 млрд рублей
Добавить комментарий: