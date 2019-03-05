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← Большая вода: когда ждать паводка?

Пермячки взяли Бронзу на Первенстве России по Чир спорту в Москве

спорт

В конце февраля в Москве состоялись главные национальные соревнования по Чир спорту. В них участвовали 3800 сортсменов из 47 субъектов РФ. 
Пермский край представили 91 спортмен из г. Перми, но на пьедестале оказаль одна команда - Соборная Пермского края по Чир спорту среди юниоров в дисциплине черлидинг-группа, тренеры Ольга Таганова. Людмила Рыбьякова, Татьяна Цыплякова, Степан Бухтуев. 
Годом ранее серебро забрали Пермские хопперы из коллектива "Фристайл", тр. Елена Ташкинова, Юлия Ядрышникова, Екатерина Газетова.
 
Метки: в Перми, В России, Спорт

Опубликовано: 05.03.2019 в 14:42 в рубрике - Радио Пермского края

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