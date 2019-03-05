Пермячки взяли Бронзу на Первенстве России по Чир спорту в Москве

В конце февраля в Москве состоялись главные национальные соревнования по Чир спорту. В них участвовали 3800 сортсменов из 47 субъектов РФ.

Пермский край представили 91 спортмен из г. Перми, но на пьедестале оказаль одна команда - Соборная Пермского края по Чир спорту среди юниоров в дисциплине черлидинг-группа, тренеры Ольга Таганова. Людмила Рыбьякова, Татьяна Цыплякова, Степан Бухтуев.

Годом ранее серебро забрали Пермские хопперы из коллектива "Фристайл", тр. Елена Ташкинова, Юлия Ядрышникова, Екатерина Газетова.