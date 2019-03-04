Большая вода: когда ждать паводка?

В Прикамье идет подготовка к весеннему половодью. Как сообщил на заседани Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности губернатор Максим Решетников, последствия от половодья в этом году могут оказаться серьёзными, именно поэтому подготовку к сезону паводков необходимо вести заранее. На сегодня уже завершён капремонт ГТС пруда в деревне Полуденная Пермского района, проведены дноуглубительные работы на реке Иньва в Кудымкаре. Также в этом году планируется завершить реконструкцию и капремонт ГТС ещё в четырех территориях - посёлках Юго-Камский, Усть-Качка, Кормовище города Лысьвы, Верх-Юсьва. Также будет продолжен капремонт гидротехнических сооружений в Суксунском, Уинском и Кудымкарском районах, и начнётся реконструкция участка защитной дамбы в Кунгуре. По данным Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды ряд показателей, влияющих на характер развития половодья, находится выше нормы. В частности, на объёмы паводка могут повлиять лёд, толщина которого в этом году больше обычного, а также влажность почвы, которая в зависимости от территории превышает норму на 10–50% из-за обилия осадков летом. По прогнозам краевого МЧС, этой весной в зону возможного затопления могут попасть 110 населённых пунктов в 36 территориях края.