Объекты ЖКХ без контроля в праздники не останутся
В Прикамье для ликвидации возможных аварийных ситуаций на объектах ЖКХ региона будут задействованы более 2 тысяч работников и более 780 единиц техники.
Во всех 47 муниципальных образованиях края круглосуточно работают 365 дежурных аварийно-восстановительных бригад, обеспечена готовность аварийно-спасательных служб и служб экстренного реагирования. Предусмотрен резерв для ликвидации возможных аварийных ситуаций на объектах ЖКХ.
Кроме того, с 30 декабря по 8 января будет работать оперативный штаб по вопросам вывоза твердых коммунальных отходов. Жители Прикамья могут сообщить о проблемах с вывозом мусора по телефону 236-90-55. В новогодние праздники круглосуточно буду работать стационары, травмпункты, санитарная авиация и скорая помощь. Каждый день по всему краю будут дежурить 245 бригад скорой и 10 врачей санавиации.
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