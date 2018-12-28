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← Пермяки увидят новое светомузыкальное шоу на пермской набережной

Объекты ЖКХ без контроля в праздники не останутся

тепло

В Прикамье для ликвидации возможных аварийных ситуаций на объектах ЖКХ региона будут задействованы более 2 тысяч работников и более 780 единиц техники.

Во всех 47 муниципальных образованиях края круглосуточно работают 365 дежурных аварийно-восстановительных бригад, обеспечена готовность аварийно-спасательных служб и служб экстренного реагирования.  Предусмотрен резерв для ликвидации возможных аварийных ситуаций на объектах ЖКХ.

Кроме того, с 30 декабря по 8 января будет работать оперативный штаб по вопросам вывоза твердых коммунальных отходов. Жители Прикамья могут сообщить о проблемах с вывозом мусора по телефону 236-90-55. В новогодние праздники круглосуточно буду работать стационары, травмпункты, санитарная авиация и скорая помощь. Каждый день по всему краю будут дежурить 245 бригад скорой и 10 врачей санавиации.

Метки: в Пермском крае, Общество

Опубликовано: 28.12.2018 в 10:00 в рубрике - Радио Пермского края

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