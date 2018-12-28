Пермяки увидят новое светомузыкальное шоу на пермской набережной

С 30 декабря на главной пермской набережной вновь будут демонстрироваться видеоинсталляции. Новый медиа-проект будет носить название «Зима на набережной» и будет посвящён пермским театрам и предстоящему Году театра. Световые представления будут иметь аудиосопровождение и проходить в праздничные и выходные дни, с пятницы по субботу, начало ровно в 19, 20 и 21 час. В первый праздничный вечер распахнет свои двери «Театр новогодний». Под музыку из балета «Щелкунчик» посетители вспомнят историю Пермского театра оперы и балеты им. Чайковского, услышат рассказы о современных рождественских постановках. За время реализации проекта видеоэкспозиция обновится три раза.