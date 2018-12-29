В новогодние праздники пермякам будет где разгуляться. Как сообщил руководитель департамента культуры администрации Перми Елена Неганова, к традиционным местам отдыха добавится еще десять локаций.

Елена Неганова, руководитель департамента культуры администрации Перми: "В том числе Эспланада, библиотека имени Горького, улица Ленина, площадь перед гостиницей "Урал", Комсомольский проспект, Соборная Площадь, набережная, театральный сквер и въездные ворота в город. В новогоднюю ночь основные события будут проходить в Ледовом городке, который будет работать с 18:00. В этот период времени у нас будет осуществляться целая серия новогодних мероприятий. Самые интенсивные мероприятия будут проходить около 00:00 ночи. В этом году запланирована большая творческая программа, хедлайнером мероприятия станет пиротехническое световое шоу, которое будет располагаться рядом с центральной сценой. Для удобства гостей у нас будет организован трехминутный фейерверк в 0:00 и пятиминутный фейерверк в 2:00 ночи. На набережной у нас будет проходить шоу "Цвет и свет", также запланированные интересные экскурсии, посвященные Году театра, где актеры будут проводить экскурсии в формате аудиогида, они будут работать с 30 декабря по 15 февраля, в новогодние каникулы в ежедневном режиме, а после новогодних каникул по выходным".



Более 13 ледовых городков и площадок будут организованы в различных районах города Перми, где в саму новогоднюю ночь и новогодние каникулы пройдет более 50 мероприятий.

Как рассказала руководитель департамента культуры администрации города Перми, основное новогоднее гуляние будет на эспланаде возле большой и нарядной ёлки, а также у драмтеатра. "Цвет и свет" - вот такой новогодний девиз у новогодней ночи. А развлечение со светом, огнём и музыкой подготовили местные художники и режиссеры.

В кубке по снежным скульптурам в этом году 22 участника и 11 команд. Почти все участники команд являются родственниками, братьями и сестрами, мужьями и женами. Кубок будет организован на площадке Ледового городка. Будет много новинок, много светодиодных конструкций и гирлянд, обмотка деревьев по всему городу, но особенно усиленно по новогоднему маршруту.

"Этот маршрут у нас впервые и он связал символично два театра. Он располагается на улице Ленина, далее спускается до Комсомольского проспекта, потом от Соборной площади продолжается по набережной и в завершении на площади возле театра оперы и балета. Мы разработали единый стиль, сформировали брендбук и продлили оформление на другие здания", - рассказали организаторы.

Жителям будет чем заняться в эту новогоднюю ночь и в эти новогодние каникулы.

В Рождеств будет представлено уникальное событие - 3D Mapping show, которое будет проецироваться на здание театра-театра, а это более 1000 квадратных метров экрана. Причём это не только качественный звук и свет, это ещё и пиротехника, а также интересные архитектурные решения, которые подготовила одна из самых известных команд из Москвы. Основная тема будет посвящена Рождеству и рождественскому чуду.