Яндекс.Метрика
Главная Новости Видео О нас в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод60 ЛЕТ ПЕРМСКОМУ ТЕЛЕВИДЕНИЮ

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Радио Пермского края

← Гончары Кунгура вылепили свинку Фросю

Интрига Дягилевского фестиваля

фестиваль

В Перми состоялось первое заседание оргкомитета Дягилевского фестиваля-2019, котрый пройдёт с 20 по 30 мая. На нём стало известно, что часть фестивальных событий пройдёт на территории завода Шпагина. Здесь организуют несколько концертов и все события образовательной и клубной программ. Штаб фестиваля также разместится на заводе. Вопрос о том, каким событием откроется Дягилевский фестиваль, пока обсуждается. Запланированная ранее постановка оперы Альбана Берга «Лулу» была перенесена. Сейчас рассматривают два возможных варианта: российскую премьеру оперы Хельмута Лахенмана «Девочка со спичками» в концертном варианте или балетный вечер с участием одной из приглашённых прима-балерин театра - Натальи Осиповой или Дианы Вишнёвой.

Отдельным событием фестиваля может стать рок-концерт с участием российских групп разных направлений. Его хотят провести в цехе №5 завода Шпагина, где в 2018 году проходил концерт фестивального оркестра и финальная вечеринка. Закрываться фестиваль 2019 года будет «Немецким реквиемом» Иоханнеса Брамса в исполнении Mahler Chamber Orchestra из Германии и хора MusicAeterna под управлением Теодора Курентзиса. Окончательную программу должны утвердить к 21 февраля.

Художественный руководитель фестиваля и Пермского театра оперы и балета Теодор Курентзис обозначил основные проблемы, стоящие перед фестивалем будущего года. Дягилевский фестиваль - 2018, по мнению Курентзиса, был лучшим за всю историю проекта, и сейчас надо очень постараться, чтобы следующий был не хуже. Отмена постановки оперы Альбана Берга «Лулу» создала вопрос: чем же откроется фестиваль? По его словам, на открытии должно быть предъявлено публике нечто очень красивое и по-настоящему значительное.

Метки: в Перми, Культура, Общество

Опубликовано: 28.12.2018 в 09:12 в рубрике - Радио Пермского края

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Радио Пермского края:

Гончары Кунгура вылепили свинку Фросю

27 декабря в России отмечают День спасателя

Глава Перми ответит на вопросы в прямом эфире

Отключение аналогового сигнала запланировано на июнь 2019 года

Выплаты молодым семьям: условия меняются

А что в приоритете?

В Чусовом жители многоквартирного дома отравились газом

В Перми откроют новый каток «Ледовый Миг»

В Перми работают новогодние ярмарки

Служба медицины катастроф Прикамья приведена в режим повышенной готовности


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← Гончары Кунгура вылепили свинку Фросю

Обратите внимание

в Перми

Интрига Дягилевского фестиваля

Вопрос о том, каким событием откроется Дягилевский фестиваль, пока обсуждается.
28.12.2018 в 09:12

Метки: в Перми, Культура, Общество

В Перми пытались взломать банкомат

На улице Кабельщиков в микрорайоне Гайва неизвестные пытались похитить деньги из электронного устройства.
28.12.2018 в 08:22

Метки: в Перми, Общество, Деньги

Запись прямого эфира с главой Перми Дмитрием Самойловым

На телеканале Россия 24 состоялся прямой эфир с главой Перми.
27.12.2018 в 20:40

Метки: в Перми, в Пермском крае, Аварии

Прямо сейчас: прямой эфир с главой Перми Дмитрием Самойловым

Смотрите трансляцию на телеканале Россия 24
27.12.2018 в 19:10

Метки: в Перми, Общество, Власть

«Мусорная» реформа: как не попасться на уловки управляющих компаний

УК проводят собрания собственников жилья с «мутной» формулировкой
27.12.2018 в 18:23

Метки: в Пермском крае, в Перми, Общество, Экономика, Деньги

В России

Глава МЧС России назвал предварительную причину пожара на шахте в Соликамске

По словам Евгения Зиничева, произошло возгорание строительных материалов
27.12.2018 в 15:36

Метки: в Пермском крае, в Перми, В России, Происшествия, Общество

Всероссийская акция «Узнай о своих долгах»

Мобильные пункты судебных приставов работают на пермских вокзалах
26.12.2018 в 13:08

Метки: в Перми, Общество, в Пермском крае, В России, Деньги

В Пермском крае день траура, скорби, тишины

9 человек погибли в огненной ловушке в шахте Соликамска.
24.12.2018 в 22:18

Метки: в Пермском крае, Общество, Происшествия, В России

Трагедия в Соликамске: Пермский край скорбит по погибшим

О возможных причинах возгорания, попытках спасения людей и материальной помощи семьям погибших - сюжет программы «Вести Пермь. События недели».
23.12.2018 в 20:49

Метки: в Пермском крае, В России, Происшествия, Общество

В Пермском крае объявлен траур по погибшим в шахте

Губернатор объявил днем траура 24 декабря
23.12.2018 в 14:10

Метки: в Пермском крае, В России, Происшествия, Общество

Лента новостей RSS каналы

Интрига Дягилевского фестиваляИнтрига Дягилевского фестиваля

Вести Кудымкар 27.12.2018Вести Кудымкар 27.12.2018

В Перми пытались взломать банкоматВ Перми пытались взломать банкомат

Запись прямого эфира с главой Перми Дмитрием СамойловымЗапись прямого эфира с главой Перми Дмитрием Самойловым

Прямо сейчас: прямой эфир с главой Перми Дмитрием СамойловымПрямо сейчас: прямой эфир с главой Перми Дмитрием Самойловым

«Мусорная» реформа: как не попасться на уловки управляющих компаний«Мусорная» реформа: как не попасться на уловки управляющих компаний

Горячая тема: новогодние фейерверкиГорячая тема: новогодние фейерверки

Врачам Ошибской больницы грозит до трех лет тюрьмыВрачам Ошибской больницы грозит до трех лет тюрьмы

В Прикамье отмечают День спасателяВ Прикамье отмечают День спасателя

Как пермские журналисты сдавали ГТОКак пермские журналисты сдавали ГТО

В районах Перми в новогодние каникулы будут работать «дежурные» телефоны по вывозу мусораВ районах Перми в новогодние каникулы будут работать «дежурные» телефоны по вывозу мусора

В Хохловку - бесплатно!В Хохловку - бесплатно!

Пропавшая мать двоих детей найдена мертвойПропавшая мать двоих детей найдена мертвой

Глава МЧС России назвал предварительную причину пожара на шахте в СоликамскеГлава МЧС России назвал предварительную причину пожара на шахте в Соликамске

На 13 этаже пермской высотки горел балконНа 13 этаже пермской высотки горел балкон

Три трассы Прикамья вошли в национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги»Три трассы Прикамья вошли в национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

В Театре-Театре правит «Снежная королева»В Театре-Театре правит «Снежная королева»

В спорткомплексе «Олимпия» прошли предновогодние заплывыВ спорткомплексе «Олимпия» прошли предновогодние заплывы

Пермь. Вести Спорт 26.12.2018Пермь. Вести Спорт 26.12.2018

Лобовое ДТП парализовало движение по Восточному обходуЛобовое ДТП парализовало движение по Восточному обходу

Ревнивый пермяк убил жену и спрятал тело в багажникеРевнивый пермяк убил жену и спрятал тело в багажнике

Дед Мороз и Снегурочка наведались на станцию переливания кровиДед Мороз и Снегурочка наведались на станцию переливания крови

Бывшие работники сельского хозяйства получат дополнительную надбавку к пенсииБывшие работники сельского хозяйства получат дополнительную надбавку к пенсии

Цифровизация Пермского края завершенаЦифровизация Пермского края завершена

В Перми пытались взломать банкоматВ Перми пытались взломать банкомат

Версия сайта для мобильных устройств

© ГТРК «Пермь» ("T7-INFORM.RU") 2003 - 2018.

Официальный сайт Филиала федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Пермь»

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).

16+ Для детей старше 16 лет.

Редактор сайта Рахматуллин Артем Фаритович.

Справочный телефон редакции сайта: +7 (342) 281-98-48.

Адрес электронной почты: permvesti@gmail.com.

Отдел рекламы: +7 (342) 271-60-43.

Адрес электронной почты: .

Разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Рейтинг@Mail.ru
На главную