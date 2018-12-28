Интрига Дягилевского фестиваля

В Перми состоялось первое заседание оргкомитета Дягилевского фестиваля-2019, котрый пройдёт с 20 по 30 мая. На нём стало известно, что часть фестивальных событий пройдёт на территории завода Шпагина. Здесь организуют несколько концертов и все события образовательной и клубной программ. Штаб фестиваля также разместится на заводе. Вопрос о том, каким событием откроется Дягилевский фестиваль, пока обсуждается. Запланированная ранее постановка оперы Альбана Берга «Лулу» была перенесена. Сейчас рассматривают два возможных варианта: российскую премьеру оперы Хельмута Лахенмана «Девочка со спичками» в концертном варианте или балетный вечер с участием одной из приглашённых прима-балерин театра - Натальи Осиповой или Дианы Вишнёвой.

Отдельным событием фестиваля может стать рок-концерт с участием российских групп разных направлений. Его хотят провести в цехе №5 завода Шпагина, где в 2018 году проходил концерт фестивального оркестра и финальная вечеринка. Закрываться фестиваль 2019 года будет «Немецким реквиемом» Иоханнеса Брамса в исполнении Mahler Chamber Orchestra из Германии и хора MusicAeterna под управлением Теодора Курентзиса. Окончательную программу должны утвердить к 21 февраля.

Художественный руководитель фестиваля и Пермского театра оперы и балета Теодор Курентзис обозначил основные проблемы, стоящие перед фестивалем будущего года. Дягилевский фестиваль - 2018, по мнению Курентзиса, был лучшим за всю историю проекта, и сейчас надо очень постараться, чтобы следующий был не хуже. Отмена постановки оперы Альбана Берга «Лулу» создала вопрос: чем же откроется фестиваль? По его словам, на открытии должно быть предъявлено публике нечто очень красивое и по-настоящему значительное.