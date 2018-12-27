Гончары Кунгура вылепили свинку Фросю
В гончарной лавке Кунгура продолжили многолетнюю традицию. Во второй половине декабря в ней появился символ наступающего года - глиняная свинка Фрося, созданная руками кунгурского ремесленника Анатолия Шихвинцева. Лепка из глины символов наступающего года по восточному календарю - добрая традиция завода керамики Кунгура. Компанию метровой Фросе составила скульптура Кабана. Подобные скульптуры не продаются, говорит руководитель предприятия Александр Кобелев, они формируют выставку достижений кунгурского завода керамики. Отметим, сегодня кунгурский завод - это один из четырёх сохранившихся подобных предприятий в стране. Помимо кунгурского, крупные гончарные заводы работают в Кирове, Пскове и Белгороде. На заводе «Кунгурская керамика» сейчас работает почти сто человек.
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