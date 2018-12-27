27 декабря в России отмечают День спасателя

27 декабря в России отмечается профессиональный праздник – День спасателя. В актовом зале Главного управления МЧС России по Пермскому краю состоится мероприятие, посвященное празднованию Дня спасателя Российской Федерации. Начальник Главного управления МЧС России по Пермскому краю Андрей Николаевич Бабинцев вручит награды, медали, очередные звания и поздравит коллектив с праздником. Затем состоятся Учебно-методические занятия с органами управления территориальной подсистемы РСЧС Пермского края, представителями территориальных органов федеральных органов исполнительной власти по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

В Прикамье спасатели работают и служат в Пермской краевой службе, муниципальных службах спасения, разных видах пожарной охраны, нештатных и общественных спасательных организациях и МЧС.