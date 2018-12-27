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Глава Перми ответит на вопросы в прямом эфире
В связи с прямой трансляцией заседания палат Федерального Собрания Российской Федерации на телеканале «Россия-24» прямой эфир главы Перми Дмитрия Самойлова был перенесен на сегодня, 27 декабря. Время остается прежнее – с 19:10 до 20:00.Напомним, что в рамках эфира глава города подведет итоги уходящего года, расскажет об основных результатах работы городских властей и обозначит планы на 2019 год. Жители смогут обратиться к главе города и задать свои вопросы в прямом эфире по телефону 210-60-00.
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Отключение аналогового сигнала запланировано на июнь 2019 года
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