Отключение аналогового сигнала запланировано на июнь 2019 года

Отключение аналогового телесигнала не коснется жителей Пермского края в новогодние каникулы. Второй мультиплекс в Пермском крае запустят до конца 2018 года. При этом отключение аналогового сигнала запланировано в июне 2019 года, - сообщает министерство информационного развития и связи Пермского края. Таким образом, в новогодние праздники жители Пермского края, которые еще не успели подготовиться к переходу на цифровое телевещание, смогут смотреть телеканалы в аналоговом разрешении.

Напомним, что при подключении к цифровому телевидению необходимо наличие телевизора, поддерживающего стандарт DVB-T2 (после 2012 года выпуска), или наличие цифровой приставки с поддержкой режима Multiple PLP, а также наличие всеволновой или дециметровой антенны.

По решению краевых властей, старшему поколению и жителям со старым оборудованием будет оказана необходимая социальная поддержка. Затраты компенсируют ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла и пенсионерам, получающих социальную пенсию. Заявление о предоставлении компенсации направляется в Территориальное управление Министерства социального развития Пермского края.