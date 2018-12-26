Выплаты молодым семьям: условия меняются
Администрация города Кудымкара сообщает, что с 1 января 2019 года изменяются условия предоставления молодым семьям социальных выплат в размере 10 процентов расчетной стоимости жилья. Согласно изменениям, утвержденным Правительством Пермского края, молодые семьи, которые напишут заявление о согласии на получение социальной выплаты в размере 10 процентов расчетной стоимости жилья после 1 января 2019 года, по достижению возраста 36 лет утрачивают право на участие в программе. Молодые семьи, написавшие заявление о согласии на получение социальной выплаты в размере 10 процентов расчетной стоимости жилья до 1 января 2019 года, участвуют на прежних условиях.
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