А что в приоритете?

Масштабный проект по строительству в Перми многофункционального комплекса получил статус приоритетного. Новый многофункциональный центр с гостиницей уровня «5 звезд» и конгресс-холлом появится в Перми на месте бывшей кондитерской фабрики в границах улиц Монастырская – Попова – Петропавловская – Осинская. Объем инвестиций составит 8,6 млрд рублей. Строительство нового комплекса позволит создать более 2 тысяч рабочих мест. Проект многофункционального комплекса предусмотрит «сквозной проход» от эспланады до набережной. Таким образом, пермяки по принципу «сухих ног» смогут добраться из центра города к р.Каме. Кроме того, на площадке комплекса будет построен подземный паркинг на 1200 мест. Им смогут пользоваться не только посетители комплекса, но и все приезжающие в центр краевой столицы. Самая большая парковка позволит разгрузить город от машин. Особенно это актуально в связи с расширением границ платной парковки и увеличением ее стоимости. Полностью реализовать проект застройщик намерен в 2024 году.