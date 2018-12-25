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← В Перми откроют новый каток «Ледовый Миг»

В Чусовом жители многоквартирного дома отравились газом

   газ

Краевая инспекция госжилнадзора совместно с прокуратурой Чусового проводит проверку по факту отравления газом жителей многоквартирного дома. Несчастный случай произошёл 22 декабря в двухэтажке на улице Высотная.  В результате отравления умерла пожилая женщина,  трое доставлены в больницу. Медики оценивают их состояние как удовлетворительное, их здоровью ничего не угрожает. Причиной утечки называют неисправность вытяжки от газовой колонки, которая не является общедомовым имуществом.  Все проверки вентиляционных каналов и дымоходов (последняя проводилась в сентябре этого года) показали, что нарушений и проблем с общедомовыми вентиляционными системами нет.

"Произошедший несчастный случай носит единичный характер и является следствием ненадлежащего содержания собственниками жилого помещения внутриквартирного газового оборудования", - говорится в сообщении ИГЖН. Инспекция напоминает, что в случае выявления неисправностей с газовым оборудованием, необходимо незамедлительно обратиться в газовую службу, управляющую компанию или ТСЖ.

Метки: в Пермском крае, Происшествия

Опубликовано: 25.12.2018 в 11:20 в рубрике - Радио Пермского края

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