В Перми откроют новый каток «Ледовый Миг»

В Перми пройдет праздничное открытие катка «Ледовый Миг» и ледового городка ДК им. Солдатова. Сегодня в 17 часов на площади перед ДК им. Солдатова состоится мероприятие «Елка зажигает огни» по случаю открытия ледового городка «Театральная площадь». Гостей праздника ждут зимние детские забавы, конкурсы, встреча с Дедом Морозом и необычными героями. Пермяки, пришедшие на открытие ледового городка «Театральная площадь», смогут покататься на горках, поиграть с персонажами мультфильмов, поучаствовать в фотосессиях и во флешмобе, попеть и поводить со всеми вместе новогодний хоровод.

Затем в 17.30 в сквере им. Субботина под монументом «МиГ на взлете» состоится праздничное открытие катка «Ледовый Миг». Праздничную программу откроет театр ледовых миниатюр «Колибри» и фигуристы Перми. Для гостей праздника будет организована трансляция праздничной музыки и интерактивная программа с проведением конкурсов и розыгрышей. На катке предусмотрен прокат коньков. Приглашаются все желающие.