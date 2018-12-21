В Перми работают новогодние ярмарки

В Перми продолжают работу универсальные новогодние ярмарки. Гостей принимают четыре крупные площадки: шоссе Космонавтов, 114 и Мира, 39 в Индустриальном районе, Ласьвинская,18 в Кировском и Крупской, 42 в Мотовилихе. На ярмарке можно купить продукты для новогоднего стола – этом году пермские производители предложат приобрести мед разных сортов, молоко и молочную продукцию, мясо, овощи и другие продовольственные товары. Здесь же можно будет выбрать подарки и все для праздника: новогодние украшения, живые и искусственные ели, игрушки, изделия народных промыслов, сувениры ручной работы. Ярмарки будут работать 21-22 и 28-29 декабря с 10 до 20 часов.